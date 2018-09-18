Как раскрутить талант. Это знают в театральной студии Ирины Пушкарёвой

Выбирайте педагога

Когда речь идет о занятиях с детьми и подростками, будь то курсы актерского мастерства или театральные студии, нужно принимать во внимание множество вещей.

Театральная студия - это в первую очередь преподаватели. Именно они становятся проводниками юных актеров в мир искусства, именно они дарят им те навыки, которые естественным образом пригодятся и во взрослой жизни.

В театральной Студии Ирины Пушкарёвой, которая стала учебной базой Семейного инклюзив-театра «I», собрались не случайные люди, а профессионалы своего дела.

Ирина Пушкарёва - художественный руководитель театра, балерина, хореограф с педагогическим стажем более 30 лет. Каждый ребёнок для неё – огромная вселенная, наполненная чудесами и открытиями. Под её руководством и преподаватели, и маленькие актеры успешно реализуют все свои идеи, задумки и таланты.

В студии две мастерские, в которых дети занимаются по авторской программе.

Игорь Сидорчик – режиссёр, педагог, актёр. Поставленный им спектакль «Полианна» - образец театра, где дети играют детей, а взрослые актёры – взрослых, - до сих пор в репертуаре ТЮЗа. Главные роли в этом спектакле исполняют воспитанники студии: Алина Трепенок, Злата Залесская, Глеб Курейчик.

В мастерскую Игоря Евгеньевича приходят дети от 7 до 15 лет. Кроме непосредственно занятий актёрским мастерством, режиссер много внимания уделяет сценической речи и артикуляционной гимнастике, формирует у ребят креативное мышление, уверенность, умение и работать в команде, и выходить в лидеры.

Геннадий Фомин - режиссёр, педагог, один из самых востребованных и ярких белорусских актёров, создатель уникальной авторской методики ритмической импровизации. Мастер сценического движения. Работает с подростками от 13 до 18 лет.

Занимаются в студии и с малышами от 3 до 6 лет. Упор делается на хореографию, координацию музыки и движения, вокал. Так закладываются основы будущего диапазона артиста и гармонично развивающейся личности.

Все занятия проходят в стенах Минского дворца культуры ветеранов (Я.Купалы, 21) в пяти минутах ходьбы от метро. В каждой группе до 20 человек. Занятия - 2 раза в неделю по два академических часа. Плюс к этому дважды в неделю многие студийцы заняты в репетициях.

Малыши также занимаются два раза в неделю, но по одному часу.

Режиссёры ставят свои спектакли в театре и приглашают участвовать в них, наряду со взрослыми артистами, учеников из обеих мастерских и малышей, которые подходят для данной постановки.

Результат совместной работы педагогов и детей можно увидеть в театре. Совсем скоро состоится премьера спектакля «Однажды в большом городе» («Аднойчы ў вялізным горадзе») на сцене Белорусского государственного музыкального театра (8 октября). В постановке заняты около пятидесяти детей, посещающих студию. Спектакль создан по мотивам рассказа Ф. М . Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Яркое и искреннее действо, где дети и взрослые играют для взрослых и детей. Этот спектакль - итог двухлетней кропотливой работы в студии, когда дети многому научились и умеют выполнять очень сложные сценические задачи.

Также каждая мастерская готовит учебные работы, которые показывают на отчётных концертах студии, а некоторые из учебных работ часто перерастают в полноценные спектакли Семейного инклюзив-театра «I». Так вышло со спектаклем «Дерево сказок», который сложился из миниатюр в мастерской Игоря Сидорчика.

К слову, дети могут заниматься в студии ровно столько, сколько хотят. Здесь нет каких-то рамок и ограничений.

Сцена – для всех!

В театральной студии одинаково свободно чувствуют себя как малыши, так и ребята постарше. Во время репетиций на сцене каждый из них понимает свою ответственность за общее дело и ощущает себя настоящим актером.

Шестилетние малышки Алина и Арина, несмотря на свой юный возраст, с нетерпением ждут, когда папа повезет их на очередное занятие в студию.

- Мы много бегаем, а еще разучиваем танец «Крендельки»! – смеются в голос девочки.

- Здесь все такие искренние, мы дружим. В студии всегда такая теплая атмосфера, что я готова сюда приходить чуть ли не каждый день! - делится своими впечатлениями о занятиях 13-летняя Алина, ученица столичной гимназии № 29. - В будущем хочу стать актрисой и играть в театре.

18-летний Егор мечтает поступить в Московский ГИТИС, поэтому с юных лет занимается в театральных кружках. И благодаря занятиям в творческой студии Ирины Пушкаревой, его мечта скоро исполнится.

- Занятия интересные и полезные. Ну и, конечно же, общение. В студии занимаются дети разных возрастов, и с каждым из них я могу найти общий язык, пообщаться, - говорит Егор.

Берем всех

Кого же ждут в творческой студии?

- В студию мы приглашаем всех, потому что уверены, что каждый ребенок талантлив. Только надо найти правильную ниточку, за которую можно потянуть и раскрутить его! - уверен продюсер Леонид ДИНЕРШТЕЙН. – И возможно, среди этих детей есть будущие художники или артисты! Но чтобы понять это, надо заниматься хотя бы несколько лет. А пока важно помнить, что у каждого человека своя индивидуальность и неповторимость, которую нужно выпускать за рамки собственного я. И не забывать, что каждый ребенок уникален!

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Стоимость занятий в театральной Студии Ирины Пушкаревой - 136 рублей в месяц (8 занятий по два академических часа), занятия для малышей – 80 рублей в месяц. Записаться на пробное бесплатное занятие можно по тел. +375 (29) 632-01-14.