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Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

19.09.2018 15:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Исторический эксклюзив в открытом доступе. Информагенство БелТА совместно с музеем истории Великой Отечественной войны запускает проект, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

Юбилейную дату наша страна отметит в 2019 году. Зеленая экономика лесных сопротивленцев, новогодние празднования в военное лихолетье. Уникальные факты о жизни партизан впервые будут обнародованы на специальном сайте.

Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Запускаемся мы сейчас, именно в сентябре, потому что 23 сентября освобожден первый районный центр Беларуси – Комарин. Поэтому мы хотели стартовать именно в сентябре, когда мы начинаем отмечать 75-летие освобождения Беларуси. На этом сайте будут те фотографии, которые есть в фотоархиве БелТА. На сегодня мы отобрали 50 фотографий, но уверены, что найдем еще.

Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В этих журналах отражен большой объем информации, которая касается не только боевых операций. Всегда партизанское движение воспринимают именно с точки зрения боевых операций на оккупированных территориях. Там огромное количество информации про бытовые моменты. Когда начинаешь читать конкретные моменты по бытовой жизни и по боевым операциям, для себя открываешь очень многое.

Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

Реальные данные из архивной периодики. В фондах музея хранится 248 экземпляров партизанских журналов, которые признаны историко-культурной ценностью международного значения. Уникальные издания, некоторые, рукописные, хранят свидетельства, которые можно расценить как историческую правду, восстанавливающую пробелы и ломающую стереотипы. Документы уже оцифрованы, информация будет переведена на 6 языков.

 
 
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Новости Беларуси. Исторический эксклюзив в открытом доступе. Информагенство БелТА совместно с музеем истории Великой Отечественной войны запускает проект,...
 
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