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Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект
Новости Беларуси. Исторический эксклюзив в открытом доступе. Информагенство БелТА совместно с музеем истории Великой Отечественной войны запускает проект, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейную дату наша страна отметит в 2019 году. Зеленая экономика лесных сопротивленцев, новогодние празднования в военное лихолетье. Уникальные факты о жизни партизан впервые будут обнародованы на специальном сайте.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Реальные данные из архивной периодики. В фондах музея хранится 248 экземпляров партизанских журналов, которые признаны историко-культурной ценностью международного значения. Уникальные издания, некоторые, рукописные, хранят свидетельства, которые можно расценить как историческую правду, восстанавливающую пробелы и ломающую стереотипы. Документы уже оцифрованы, информация будет переведена на 6 языков.
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Новости Беларуси. Исторический эксклюзив в открытом доступе. Информагенство БелТА совместно с музеем истории Великой Отечественной войны запускает проект,...
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