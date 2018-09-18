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Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин
Новости мира. На Филиппинах растет число погибших в результате тайфуна, который обрушился на страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке погибших уже более 80 имен. Соболезнование в связи с трагедией Президенту страны направил Александр Лукашенко.
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Новости мира. На Филиппинах растет число погибших в результате тайфуна, который обрушился на страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке...
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