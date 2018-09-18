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Как диван подбирали под картину и что такое интерактивные обои. Показываем сочетание разных стилей в интерьере
Кварцевая столешница, умное бра и «Венеция» в центре экспозиции. Всё чаще минчане делают выбор в пользу микса стилей и направлений.
А весь интерьер от пола до потолка – результат фантазии и кропотливой работы хозяйки квартиры.
Ничем не примечательная столешница становится центром дизайнерского пространства. Металлические ножки консоли в тандеме с бра на стенах отсылают к американскому стилю.
Холст с изображением каналов Венеции – отправная точка в разработке всей концепции. Сдержанное настроение картины накладывает отпечаток на детали интерьера: симметричные молдинги, мягкий белый цвет стен, ромбовидный узор на дверях.
Мария Дырлица:
Наполнитель из пуха и перьев делает его мягким и удобным, а вот обивка требует щепетильного ухода: материал боится влаги и жирных пятен.
Екатерина Ярославцева, дизайнер интерьеров:
Сатин, хлопок, кожа, велюр… Именно ткань и текстиль, по мнению дизайнера, спасут любой интерьер и сделают его уютным.
Екатерина Ярославцева:
Напротив – жидкокристаллическая панель. Умное решение не отвлекает от просмотра телевизора даже при работающем бра, чего нельзя сказать про люстру.
Все содержимое на виду: будь то чай, специи или крупы. Столешница же сделана из кварца и, что удивительно, прилегает к стене без плинтуса.
Этот символ прослеживается по всей квартире.
Екатерина Ярославцева:
Сделать зону для отдыха, для хранения, для занятий. Изначально здесь планировалась игровая зона.
Изголовье с обрамлением из металлических заклёпок отсылает во времена колониальной Америки.
Мария Дырлица:
Для экспериментов пространства более чем достаточно.
а квартира, несмотря на все изыски, дышит уютом и простотой. Получается, главная цель ремонта – сделать безликое жилище домом – достигнута!
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Как диван подбирали под картину и что такое интерактивные обои. Показываем сочетание разных стилей в интерьере
Кварцевая столешница, умное бра и «Венеция» в центре экспозиции. Всё чаще минчане делают выбор в пользу микса стилей и направлений. Наш гид по дизайнерским...
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