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«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов
Новости Минска. История военного кладбища, расположенного в самом центре Минска, началась еще в 1840-ых. Определить место первой могилы специалисты не могут. Самые ранние захоронения – сотни надгробий солдат разных войн. Наряду с Кальварийским, некрополь считается одним из самых старых в городе.
Дмитрий Дорошко:
Храм, возведённый в псевдо-русском стиле, стал украшением города. Здание чудом выстояло во время бомбежки 1941 года. Тогда здесь располагалось большинство офицерских казарм. Один из снарядов разрушил центральный купол и упал прямо перед иконой Святителя Николая. К ней и сегодня бесконечным потоком идут люди.
Павел Королев, краевед, экскурсовод:
Потому что самолёты, пролетая мимо, не видели этих людей. Мужчины говорили женщинам, чтобы они сняли белые косынки. В годы войны эти могилы спасли им жизнь.
В 60-ые над церковью Александра Невского снова сгустились тучи.
И только статья в журнале «Московская патриархия», написанная тогдашним настоятелем храма, сохранила церковь невредимой. К тому времени военный некрополь превратился в элитное кладбище – уже с 20-ых годов здесь хоронят чиновников, учёных, писателей.
Могила Бенигны Луцевич – матери Янки Купалы. Больше всего поэт пережевал, что не смог эвакуировать близкого человека во время войны из Минска.
Классика сначала похоронят в Москве, а спустя два десятилетия перевезут прах сюда – рядом с могилой Якуба Коласа.
Павел Королев:
Сегодня кладбище закрыто для новых захоронений, но сюда продолжают водить экскурсии, а на старые надгробья изо дня в день кладут свежие цветы. Ведь забвение – вторая смерть!
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«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов
Новости Минска. История военного кладбища, расположенного в самом центре Минска, началась еще в 1840-ых. Определить место первой могилы специалисты не могут. Самые...
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