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10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске
Новости Беларуси. Сделать вечер нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Эту идею подсмотрели у бизнесменов в соседней стране. Первое тайм, или как его ещё называют, антикафе появилось там без малого 10 лет назад. Вместо меню с едой и напитками гостям предложили культурную программу.
Цену при этом определял сам клиент.
Днем здесь немноголюдно, но все меняется с заходом солнца. Провести время на нескольких бетонных метрах приходят десятки любителей минимализма, андеграунда и лофта.
Есть игровая приставка для геймеров и проектор для любителей большого экрана. В меню – чай, кофе, безалкогольные напитки. Пожалуй, именно здесь как нельзя лучше работает принцип «время-деньги». Сутки в этом уголке Минска обойдутся в 10 рублей.
Эдуард Волкович:
Чтобы довести помещение до ума, придется выложить от 15 до 20 тысяч белорусских рублей. Срок окупаемости – туманный, сам бизнес живёт от года до пяти, а бюджетная аренда не становится палочкой-выручалочкой.
Эдуард Волкович:
Главный принцип модного досуга – полное погружение в атмосферу знаменитого фильма или игры, где участники выполняют строго отведённые роли. Именно такой тандем: когда одно развлечение дополняет другое – гарант, как уверяют владельцы, прибыли.
Несмотря на своеобразие декора (к слову, хэнд-мэйд – это основная часть концепции) и неагрессивную рекламу, нужная аудитория сама находит такие места. Нередко это происходит абсолютно случайно.
Эдуард Волкович:
и оттуда у нас приходит наибольшее количество людей, как оказалось.
Павел Алексеев:
Например, купить какое-то дорогостоящее оборудование для караоке. Сделать там караоке-анти-кафе. Сделать какой-то упор. Тогда это будет находить свою аудиторию и приносить свою прибыль.
Буквально за несколько лет новая индустрия минских развлечений успела получить популярность в узких кругах, разорить нескольких владельцев и стать неотъемлемым продолжением других масштабных проектов. Прогнозы насчёт перспективности свободных зон эксперты делают с опаской: одни уверяет мода на них схлынет в ближайший год, другие, напротив, стоят на своём – в городе, где и без того есть, чем себя занять, такой сегмент – ещё одно яркое пятно на бесконечной карте развлечений столицы. Кто из них прав, рассудит лишь время.
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10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске
Новости Беларуси. Сделать вечер нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Эту идею подсмотрели у бизнесменов в соседней стране. ...
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