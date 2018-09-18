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10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

19.09.2018 14:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сделать вечер нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Эту идею подсмотрели у бизнесменов в соседней стране.  Первое тайм, или как его ещё называют, антикафе появилось там без малого 10 лет назад. Вместо меню с едой и напитками гостям предложили культурную программу.

От журналов и книг до турниров по настольным играм и танцевальных баттлов.

Цену при этом определял сам клиент. 10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

Со временем такие фан-точки добрались и до Минска. Обычно это уютное, тёплое и светлое место. Но только не в этот раз.

В центре столицы, скрытый от посторонних глаз, вот уже 5 месяцев работает игровой лаундж.

Днем здесь немноголюдно, но все меняется с заходом солнца. Провести время на нескольких бетонных метрах приходят десятки любителей минимализма, андеграунда и лофта.

10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

Эдуард Волкович, учредитель андеграунд-антикафе:
Каждый день приходит в районе 25-30 человек, в основном это  ночь, и в основном это спецзаказ. Нам проще ориентироваться тогда, чего человек захочет.

10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

В списке развлечений такие настольные легенды как мафия, монополия, имаджинариум и другие.

Есть игровая приставка для геймеров и проектор для любителей большого экрана. В меню – чай, кофе, безалкогольные напитки. Пожалуй, именно здесь как нельзя лучше работает принцип «время-деньги». Сутки в этом уголке Минска обойдутся в 10 рублей.

10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

Эдуард Волкович:
Человек может прийти, заплатить 10 рублей и сутки тут находиться: играть в плейстейшен, играть в настольные игры, пользоваться всем сектором услуг, который мы можем ему предоставить.

Создание антикафе с нуля – отнюдь недешёвое удовольствие.

Чтобы довести помещение до ума, придется выложить от 15 до 20 тысяч белорусских рублей. Срок окупаемости – туманный, сам бизнес живёт от года до пяти, а бюджетная аренда не становится палочкой-выручалочкой.

10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

Эдуард Волкович:
Мы сделали всё сами полностью. Провели отопление, провели воду, своими руками, поставили евро-куб, в который набираем воду каждую неделю. Хватает на тот приток людей, который у нас есть.

Сегодня тайм-кафе перестали быть самостоятельными объектами и задумываются, скорее, как зоны отдыха после топовых квестов.

Главный принцип модного досуга – полное погружение в атмосферу знаменитого фильма или игры, где участники выполняют строго отведённые роли. Именно такой тандем: когда одно развлечение дополняет другое – гарант, как уверяют владельцы, прибыли.

10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске

Павел Алексеев, директор сети квест-комнат и антикафе:
Это была просто необходимость, потому что когда приходят 15-20 человек играть одновременно в разные квесты, они сразу же спрашивают, а куда нам пойти сразу же после этого.

Просто так антикафе я бы не открывал. Мое мнение, что это не очень выгодно.

Несмотря на своеобразие декора (к слову, хэнд-мэйд – это основная часть концепции) и неагрессивную рекламу, нужная аудитория сама находит такие места. Нередко это происходит абсолютно случайно.

Эдуард Волкович:
Инстаграм, ВК, Фейсбук, таргетированая реклама. Она вполне работает. А также реклама довольно нестандартная: мы просто

закидываем объявление на сайт «квартира на сутки» или «дача на сутки»,

и оттуда у нас приходит наибольшее количество людей, как оказалось.

10 рублей в сутки за погружение в атмосферу андеграунда: рассказываем, как работают антикафе в Минске
Основатели минского движения игровых лаунджей уверены: автономно антикафе смогут существовать только в принципиально новой концепции. В противном случае – проект обречен на крах.

Павел Алексеев:

Нужна своя какая-то тема.

Например, купить какое-то дорогостоящее оборудование для караоке. Сделать там караоке-анти-кафе. Сделать какой-то упор. Тогда это будет находить свою аудиторию и приносить свою прибыль.

Буквально за несколько лет новая индустрия минских развлечений успела получить популярность в узких кругах, разорить нескольких владельцев и стать неотъемлемым продолжением других масштабных проектов. Прогнозы насчёт перспективности свободных зон эксперты делают с опаской: одни уверяет мода на них схлынет в ближайший год, другие, напротив, стоят на своём – в городе, где и без того есть, чем себя занять, такой сегмент – ещё одно яркое пятно на бесконечной карте развлечений столицы. Кто из них прав, рассудит лишь время.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Сделать вечер нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Эту идею подсмотрели у бизнесменов в соседней стране. ...
 
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