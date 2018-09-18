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Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»

19.09.2018 14:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О Борисовской епархии рассказали в программе «Центральный регион».

«…И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Для кого-то это просто слова, а для другого – истина, которую он проповедует.

Духовный путь Борисовской епархии начался 4 года назад.

Казалось бы, она только-только заполняет страницы своей истории. Но, на самом деле, уже можно написать целую книгу о её прошлом, настоящем и будущем. Начнём с того, что Борисовская епархия объединяет 7 районов Минской области: Березинский, Борисовский, Крупский, Логойский, Пуховичский, Смолевичский и Червенский. Во главе стоит правящий архиерей – епископ Борисовский и Марьиногорский – Вениамин. Вот уже 26 лет он сам постигает жизнь по небесным канонам и учит этому паству. Небольшими шагами, в терпении, шаг за шагом занят тем делом, к которому тянется его душа.

Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Чтобы говорить людям что-то духовное, нужно и самому это черпать через жизнь святых, через уединение, молчание. Правила, которыми стараюсь руководствоваться. Но они пока ещё, к сожалению, пока не стали полностью правилами моей жизни. Наверное, и не смогут стать во всей полноте. Это следование евангелистскому учению, которое изложено в Новом Завете, и тот образ жизни и поведения, который оставил нам Христос – наш идеал этот недостижим, но стремиться к нему надо.

В 2015 году епископ Вениамин получил премию Президента «За духовное возрождение».

Эту награду он воспринимает, как общую для всех служителей церкви и народа Борисовской епархии. Ведь какой бы ни был руководитель – успеха не достигнуть без надёжных соратников. Дело Божие совершается сообща. О своём дальнейшем пути и судьбе епархии архиерей не загадывает: на всё Воля Божья.Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»

В управление епископа Борисовского и Марьиногорского входят 122 храма, 111 приходов, 3 монастыря – один мужской и два женских, 97 священников и 11 диаконов. Сердце епархии находится именно здесь, в Борисове, где в исторической части города возвышается кафедральный собор Воскресения Христова.

Его называют архитектурной жемчужиной 19 века.

Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»

Игорь Васько, иерей, служитель кафедрального собора Воскресения Христова г. Борисова:
Собор сейчас – это такой просветительский центр. Есть Воскресная школа, есть молодёжное братство.

Кроме епархиального управления и совета, в Борисовской епархии есть также отделы, жизнедеятельность которых концентрируется не столько на самой церкви, сколько на простом человеке. На церковном языке – мирянине. Ученье – свет. Простая истина, которой следует отдел образования и катехизации Борисовской епархии. Его усилиями организованы беседы, встречи и занятия в местной библиотеке.

А в школах появился новый предмет «Основы православной культуры».

Познание религии здесь происходит через искусство, спорт и труд. Например, недавно в школе открылась художественная выставка, в которой мог поучаствовать каждый воспитанник. Желающий воплотить в жизнь, через призму своих познаний, белорусскую святыню.Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»

Проект «Растём вместе с храмом» объединил даже целые семьи.

Все вместе и работали на стройке церкви Святой Живоначальной Троицы и затем отдыхали. Для церкви не имеет значения кто ты. Ведь как гласит Библия, кто просит – получит, кто ищет – всегда найдёт. Борисовская епархия оказывает поддержку воспитанникам Центра коррекционного обучения и реабилитации детей-инвалидов. В социальном центре «Добрые сердца» всегда есть одежда, обувь и горячее питание для бездомных.

Здесь помогают бороться с зависимостью, проводят благотворительные акции.

Работа Борисовской епархии никогда не останавливается. Даже с заходом солнца читаются молитвы и звучит колокольный звон, а священнослужители в глубоком уединении пытаются постигать совершенство, чтобы потом научить мудрости других.

 
 
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Новости Беларуси. О Борисовской епархии рассказали в программе «Центральный регион». «…И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»....
 
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