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Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»
Новости Беларуси. О Борисовской епархии рассказали в программе
«…И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Для кого-то это просто слова, а для другого – истина, которую он проповедует.
Казалось бы, она только-только заполняет страницы своей истории. Но, на самом деле, уже можно написать целую книгу о её прошлом, настоящем и будущем. Начнём с того, что Борисовская епархия объединяет 7 районов Минской области: Березинский, Борисовский, Крупский, Логойский, Пуховичский, Смолевичский и Червенский. Во главе стоит правящий архиерей – епископ Борисовский и Марьиногорский – Вениамин. Вот уже 26 лет он сам постигает жизнь по небесным канонам и учит этому паству. Небольшими шагами, в терпении, шаг за шагом занят тем делом, к которому тянется его душа.
Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Эту награду он воспринимает, как общую для всех служителей церкви и народа Борисовской епархии. Ведь какой бы ни был руководитель – успеха не достигнуть без надёжных соратников. Дело Божие совершается сообща. О своём дальнейшем пути и судьбе епархии архиерей не загадывает: на всё Воля Божья.
Игорь Васько, иерей, служитель кафедрального собора Воскресения Христова г. Борисова:
Кроме епархиального управления и совета, в Борисовской епархии есть также отделы, жизнедеятельность которых концентрируется не столько на самой церкви, сколько на простом человеке. На церковном языке – мирянине. Ученье – свет. Простая истина, которой следует отдел образования и катехизации Борисовской епархии. Его усилиями организованы беседы, встречи и занятия в местной библиотеке.
Познание религии здесь происходит через искусство, спорт и труд. Например, недавно в школе открылась художественная выставка, в которой мог поучаствовать каждый воспитанник. Желающий воплотить в жизнь, через призму своих познаний, белорусскую святыню.
Все вместе и работали на стройке церкви Святой Живоначальной Троицы и затем отдыхали. Для церкви не имеет значения кто ты. Ведь как гласит Библия, кто просит – получит, кто ищет – всегда найдёт. Борисовская епархия оказывает поддержку воспитанникам Центра коррекционного обучения и реабилитации детей-инвалидов. В социальном центре «Добрые сердца» всегда есть одежда, обувь и горячее питание для бездомных.
Работа Борисовской епархии никогда не останавливается. Даже с заходом солнца читаются молитвы и звучит колокольный звон, а священнослужители в глубоком уединении пытаются постигать совершенство, чтобы потом научить мудрости других.
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Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»
Новости Беларуси. О Борисовской епархии рассказали в программе «Центральный регион». «…И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»....
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