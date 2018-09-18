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Олег Волчек: Российские полицейские в Беларуси - это наемники и "незаконное вооруженное формирование"

19.09.2018 15:01 — Разное | Партизан  
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Как заявил накануне глава МВД Игорь Шуневич, российские полицейские будут задействованы на предстоящих крупных спортивных событиях в Беларуси. Юрист Олег Волчек считает, что по белорусскому законодательству они могут считаться только наемниками и "незаконным вооруженным формированием".

Олег Волчек: Российские полицейские в Беларуси - это наемники и "незаконное вооруженное формирование"
— Российские коллеги из Министерства внутренних дел делегируют нам своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею,  — приводит БелТА слова главы МВД.

По мнению Шуневича, это повысит эффективность принимаемых мер по обеспечению общественного порядка. 

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в Фейсбуке задает вопросы: «Какой правовой статус у этих импортированных полицаев будет? И имеет ли право иностранный гражданин, одетый в форму силовика иностранного государства, применять силу в отношении гражданина Беларуси на территории Беларуси? И если дать в морду импортному полицаю, то будет ли 364-я?» (Статья 364 Уголовного кодекса «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» — прим. ред.).

«Салідарнасць» адресовала эти вопросы бывшему сотруднику правоохранительных органов, руководителю правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олегу Волчеку.



— В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел» охрану и безопасность граждан, общества и государства в целом могут обеспечивать только граждане Беларуси. У нас законодательно нигде не оговорено присутствие иностранных правоохранительных органов.

Кроме того, запрещено перемещение оружия через границу.

Олег Волчек подчеркивает, что российские полицейские не имеют права применять физическую силу на территории Беларуси.

— Это нарушение Конституции, закона об органах власти. Не может, к примеру, приехать офицер из Израиля или США и в Беларуси охрану обеспечивать. Его сразу арестуют.

По мнению эксперта, российских полицейских, которые обеспечивают порядок в Беларуси, можно считать наемниками.

— Не слышал о таком в международной практике, чтобы приглашали иностранных специалистов для охраны мероприятий.

Олег Волчек обращает внимание на то, что Беларусь среди мировых лидеров по количеству силовиков. В то же время он отмечает, что в милиции идут сокращения, в том числе и негласные.

— Сокращают офицеров, которым осталось полтора-два года до пенсии, —говорит Волчек. — Вероятно, на спортивные мероприятия власти нужны люди, которые будут беспощадно прессовать в случае акций протеста.

Эксперт предлагает политическим партиям отреагировать на заявление Шуневича. Он считает, что следует обратиться в Конституционный суд,  Администрацию президента, к генпрокурору и в парламент: «Пусть разъяснят, что это такое?»

Если на Евроиграх в Минске российский полицейский задержит человека, может начаться беспредел, считает Волчек.

— Это не превышение власти. Люди из другого государства приехали устанавливать порядки. Незаконное вооруженное формирование может под этот статус попадать.

Если российских полицейских переоденут в форму белорусского ОМОНа, будет скандал. Все равно рано или поздно информация просочится — сдадут свои же менты, — уверен правозащитник. 


 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил накануне глава МВД Игорь Шуневич, российские полицейские будут задействованы на предстоящих крупных спортивных событиях в Беларуси. Юрист Олег Волчек...
 
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