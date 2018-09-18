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"А если "граждане" не захотят видеть памятник Ленину, его уберут?"

19.09.2018 14:54 — Разное | Партизан  
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В Мингорисполкоме объяснили, почему памятную доску к 100-летию БНР до сих пор не могут установить. Оказывается, причина – обращение «ряда граждан с негативным отношением».


«Поступил ряд обращений от граждан Беларуси и представителей общественности с негативным отношением к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9. Вопрос о целесообразности принятия решения Мингорисполкома по установке мемориальной доски находится на рассмотрении», – говорится в письме от заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича.

В этом году в марте городские власти разрешение дали – даже была назначена дата торжественного открытия. Люди собрали деньги на изготовление вывески за несколько часов. Через краудфандинговую платформу «Толока» пожертвовали 7500 рублей (хотя необходимо было только 6000). Доску отлили в бронзе, работал над ней скульптор Игорь Засимович.

Но внезапно, незадолго до установки, власти передумали. Заседание художественного комитета при исполкоме несколько раз переносили по различным причинам (например, ссылались на отпуска функционеров). В результате вопрос остался открытым. Переписку с Мингорисполкомом вел председатель Союза художников Беларуси Рыгор Ситница.

— Они – хозяева своего слова, я вижу, сами слово дали – сами забрали. Со своей стороны мы сделали все по закону, за поведение чиновников отвечать не могу. Эта «группа граждан» просто решила отменить исторический факт. Скажите, а когда граждане напишут обращение, что не хотят видеть памятник Ленину на главной площади – его что, не будет, уберут? Я думаю, за это выступают те, кому страшно не нравится белорусская история и государственность. «По просьбе трудящихся» можно сделать все, что угодно, – сказал Ситница в комментарии belsat.eu


Игорь Борисов, БСДП(Г): Хотим знать список этих "героев"

Председатель БСДП(Г) Игорь Борисов заявил, что в настоящее время собирается направить в Мингорисполком запрос с требованием объяснить, что за граждане выступили против вывески.

— Мы очень хотим знать список этих «героев»! Стоит узнать, кто они, какую организацию представляют. Власти же не дают никакой конкретики, все очень абстрактно. Полагаю, против доски в честь нашей независимости могли выступить 2 группы граждан – пророссийские или просоветские. В нужный момент они возникают, начинают выражать протест, чтобы на них могли ссылаться. А, возможно, это просто выдумка властей. В любом случае, нужно узнать подробности, – говорит политик.

— 25 марта – это точка отсчета, с нее начинается история современной белорусской государственности, именно тогда она начала формироваться. Значит, те, кто против установки вывески – фактически против независимости нашей страны, – прибавляет Игорь Борисов.

 
 
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В Мингорисполкоме объяснили, почему памятную доску к 100-летию БНР до сих пор не могут установить. Оказывается, причина – обращение «ряда граждан с негативным...
 
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