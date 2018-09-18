В Минске BMW сбил на переходе двух пешеходов

Инцидент попал в объектив видеорегистратора.





Авария произошла утром 19 сентября на улице Голодеда. По предварительной информации, водитель BMW X5 ехал со стороны улицы Ташкентской и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов.











После ДТП мужчина сразу же вышел из автомобиля, вызвал скорую и ГАИ.





Судя по видео, можно предположить, что водитель BMW не заметил людей из-за того, что его ослепило солнце.



