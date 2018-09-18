|
В Минске BMW сбил на переходе двух пешеходов
В Минске два пешехода попали под колеса автомобиля.
Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
Авария произошла утром 19 сентября на улице Голодеда. По предварительной информации, водитель BMW X5 ехал со стороны улицы Ташкентской и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов.
После ДТП мужчина сразу же вышел из автомобиля, вызвал скорую и ГАИ.
Судя по видео, можно предположить, что водитель BMW не заметил людей из-за того, что его ослепило солнце.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске два пешехода попали под колеса автомобиля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)