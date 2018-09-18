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Полный откат: евро и доллар рухнули на торгах в среду

19.09.2018 14:35 — Разное | Партизан  
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На торгах в среду белорусский рубль нокаутировал и евро, и доллар, отбросив их на минимумы за последние две недели.

Как следствие, трёхвалютная корзина подешевела сразу на 0,45%, но из-за стремительной девальвации в начале сентября сейчас она всё же на 1,73% дороже, чем была в начале месяца, пишет select.by

Курс доллара обвалился на 0,0198 рубля до 2,1028 BYN/USD. Ниже доллар не опускался уже 16 дней.

За последние 5 дней полёта вниз доллар растерял 0,0653 рубля. Это составляет более половины роста за 12 торгов, которые предшествовали периоду снижения. Так, с 28 августа по 12 сентября доллар суммарно подорожал на 0,1130 рубля и оказался на максимуме почти за 2 года и 7 месяцев.

Курс евро рухнул на 0,0230 рубля до 2,4584 BYN/EUR. Европейская валюта летит вниз уже шесть торгов подряд. За это время её стоимость упала на 0,0603 рубля.

Курс российского рубля подрос лишь на 0,0015 рубля до 3,1371 BYN/100 RUB. Выше рубль не поднимался уже 42 дня.

Россия

На торгах в Москве российский рубль достиг месячного пика к доллару. Поддержку ему оказывает налоговый период, высокие цены на нефть и решение Банка России прекратить покупку валюты до конца 2018 года.

Центробанк России установил следующие официальные курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара упал на 74 копейки до 67,0098 USD/RUB;
курс евро обвалился на 81 копейку до 78,3613 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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На торгах в среду белорусский рубль нокаутировал и евро, и доллар, отбросив их на минимумы за последние две недели.
 
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