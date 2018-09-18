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Из воложинской больницы пытались украсть аппарат с бахилами
Случай произошел в минувшее воскресенье.
Среди ночи дежурная медсестра услышала со двора насторожившие ее звуки. Выглянув в окно, увидела, как двое парней тащат аппарат с бахилами.
Медсестра крикнула: «Что вы делаете?»
Те бросили аппарат и сбежали.
В Воложинском Следственном комитете подтвердили, что случай имел место, однако отметили, что уголовное дело не возбуждено.
«Отсек в аппарате, где хранятся монеты, не поврежден, поэтому суммы ущерба нет. Единственное, злоумышленники повредили заднюю стенку аппарата, где хранились бахилы. Но сколько их рассыпалось, не считали».
Аппарат принимает монеты достоинством 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля. Пара бахил в нем стоит 50 копеек, пишет
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Случай произошел в минувшее воскресенье.
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