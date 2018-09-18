Из воложинской больницы пытались украсть аппарат с бахилами

Среди ночи дежурная медсестра услышала со двора насторожившие ее звуки. Выглянув в окно, увидела, как двое парней тащат аппарат с бахилами.





Медсестра крикнула: «Что вы делаете?»





Те бросили аппарат и сбежали.









В Воложинском Следственном комитете подтвердили, что случай имел место, однако отметили, что уголовное дело не возбуждено.





«Отсек в аппарате, где хранятся монеты, не поврежден, поэтому суммы ущерба нет. Единственное, злоумышленники повредили заднюю стенку аппарата, где хранились бахилы. Но сколько их рассыпалось, не считали».





nn.by Аппарат принимает монеты достоинством 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля. Пара бахил в нем стоит 50 копеек, пишет







