Ураган «Флоренс» сформировал «островки» из огненных муравьев. Теперь они дрейфуют у берегов штатов США Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей. Фотографии муравьев были опубликованы в твиттере, пишет « Газета.Ru ».

Огненные муравьи цепляются друг за друга, образуя подобие плота. Это помогает им выжить при сильных наводнениях. В формировании «плота» участвуют все члены колонии, от рабочих до маток. Также муравьи стремятся спасти яйца и личинок.

Millions and millions of fire ants forming islands and floating on flood waters. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/iLZoMugmZI