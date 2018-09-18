Вперёд к приключениям: в Жлобинском зоопарке намечается пиратский квест!

В субботу, 22 сентября, в 11.00 смелых, весёлых, решительных маленьких жлобинчан ждут в Жлобинском зоопарке. Здесь намечается пиратский квест!

Кривой Глаз - очень хитрый пират - украл и спрятал сокровища, которые приготовили для ребят добрые пираты Веселый и Ангри. Чтобы их отыскать, нужно будет проявить ловкость и смекалку. Ребятам предстоит строить крепости, отгадать несколько загадок и даже ит приготовить настоящий пиратский "ром"!

Всех участников ждут сладкие призы и хорошее настроение! Вперед к приключениям!

Подготовила Людмила КРИЧКО.

Стоимость входных билетов:

билет взрослый с двенадцати лет включительно 3.00 руб.,

билет входной детский с трех лет включительно 2.00 руб.,

детям до трех лет вход бесплатно!

Тел. для справок +375(44)59-11-0-11.

Подготовила

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