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Вперёд к приключениям: в Жлобинском зоопарке намечается пиратский квест!
19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В субботу, 22 сентября, в 11.00 смелых, весёлых, решительных маленьких жлобинчан ждут в Жлобинском зоопарке. Здесь намечается пиратский квест!
Кривой Глаз - очень хитрый пират - украл и спрятал сокровища, которые приготовили для ребят добрые пираты Веселый и Ангри. Чтобы их отыскать, нужно будет проявить ловкость и смекалку. Ребятам предстоит строить крепости, отгадать несколько загадок и даже ит приготовить настоящий пиратский "ром"!
Всех участников ждут сладкие призы и хорошее настроение! Вперед к приключениям!
Подготовила Людмила КРИЧКО.
Стоимость входных билетов:
Тел. для справок +375(44)59-11-0-11.
Подготовила
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В субботу, 22 сентября, в 11.00 смелых, весёлых, решительных маленьких жлобинчан ждут в Жлобинском зоопарке. Здесь намечается пиратский квест! Кривой...
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