Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами циклона на Филиппинах

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями из-за тропического циклона "Мангхут".

"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси эти известия восприняли с большой болью. Он также передал искренние слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы А.Лукашенко.

Как сообщалось, число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах превысило 80 человек. Около 60 человек продолжают оставаться пропавшими без вести, существуют опасения, что среди них также есть погибшие.

Многие из погибших стали жертвами оползней, вызванных ливневыми дождями. От них серьезно пострадал также урожай сельхозкультур.

"Мангхут" также привел к жертвам и значительному материальному урону в Гонконге и в южной китайской провинции Гуандун, куда он двинулся после Филиппин.