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Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек "для пищевых целей"
Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек "для пищевых целей".
Как сообщается в материалах Россельхознадзора, на основании требований Китая был подготовлен проект ветеринарного сертификата "на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из РФ".
На состоявшемся в начале сентября 7-м заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции китайская сторона подтвердила возможность использования этого ветеринарного сертификата при поставках живых лягушек.
Экспортировать их в Китай смогут предприятия, утвержденные Главным государственным таможенным управлением КНР.
Кроме пищевых целей, лягушки в Китае используются также в восточной медицине.
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Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек "для пищевых целей". Как сообщается в материалах Россельхознадзора, на основании требований Китая был...
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