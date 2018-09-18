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Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек "для пищевых целей"

19.09.2018 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек "для пищевых целей".

Как сообщается в материалах Россельхознадзора, на основании требований Китая был подготовлен проект ветеринарного сертификата "на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из РФ".

На состоявшемся в начале сентября 7-м заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции китайская сторона подтвердила возможность использования этого ветеринарного сертификата при поставках живых лягушек.

Экспортировать их в Китай смогут предприятия, утвержденные Главным государственным таможенным управлением КНР.

Кроме пищевых целей, лягушки в Китае используются также в восточной медицине.

 
 
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Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек "для пищевых целей". Как сообщается в материалах Россельхознадзора, на основании требований Китая был...
 
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