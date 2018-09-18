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"Юность" одержала 4 победы кряду и лидирует в чемионате Беларуси по хоккею
Хоккеисты минской «Юности» продлили свою победную серию до 4 матчей и лидируют в экстралиге «А» чемпионата Беларуси, хотя провели на 1−2 поединка меньше, чем конкуренты.
18 сентября «Юность» взяла верх над молодечненским «Динамо» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Заброшенными шайбами отличились Михаил Стефанович (на 39-й минуте) и Павел Развадовский (на 56-й).
По 4 победы со старта чемпионата одержали также солигорский «Шахтер» и «Гомель», но они сыграли больше матчей, чем выступающая на два фронта «Юность», которая сражается еще и в Лиге чемпионов.
При этом «Юность» уже успела провести и встречи с ближайшими преследователями, ранее победив и «Шахтер» (4:2), и «Гомель» (6:3).
В минувшем туре «Шахтер» взял верх над командой Беларусь-U20 — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), а «Гомель» выиграл у чемпиона страны гродненского «Немана» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). У гомельчан голами отличились Николай Сусло (на 13-й минуте), Евгений Соломонов (на 53-й) и Александр Жидких (на 54-й).
Для «Немана», представляющего страну и в Лиге чемпионов, это уже второе поражение в трех матчах белорусской экстралиги. При этом гродненская дружины сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В экстралиге «А» 18 сентября прошел еще один матч:
«Металлург-Жлобин» — «Лида» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1).
Еще один матч состоялся в экстралиге «Б»:
«Брест» — «Барановичи» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).
Ближайшие матчи экстралиги пройдут 20 сентября.
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Хоккеисты минской "Юности" продлили свою победную серию до 4 матчей и лидируют в экстралиге "А" чемпионата Беларуси, хотя провели на 1−2 поединка меньше, чем...
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