"В день проверки выручка увеличивается до 50 раз". Налоговики рассказали о минских маршрутчиках

Сколько маршрутчиков работают в столице и каковы результаты проверок подобных субъектов хозяйствования, рассказали агентству « Минск-Новости » в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Согласно статистике, которой располагает ГУ «Столичный транспорт и связь», на территории города в сфере перевозок пассажиров маршрутными такси сейчас задействовано 67 субъектов хозяйствования. 37 из них зарегистрировано в Минске и платят налоги в местную казну.

Налоговиков заинтересовали результаты финансово-хозяйственной деятельности некоторых перевозчиков.

— Если в отчетной информации предпринимателя указано, к примеру, что его выручка составила 72 439 рублей, а после подсчета произведенных затрат (на уплату налогов, приобретение топлива, зарплату работников и т.д.) становится очевидным, что он сработал себе в убыток (потратил на все про все 136 609 рублей), то возникает вопрос: почему человек остается в бизнесе и из месяца в месяц несет такие существенные финансовые потери? — разъяснили в управлении.

Такие ситуации послужили поводом для проведения ряда внеплановых оперативных проверок.

— Тематический контроль в отношении субъектов хозяйствования, оказывающих городские автомобильные перевозки пассажиров маршрутными такси, начался в октябре 2017 года, — рассказали в управлении. — Устанавливались субъекты хозяйствования, которые работают в данной сфере, осуществлялся сбор информации о количестве используемых транспортных средств, протяженности маршрутов и т.д. Проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности. В результате были выявлены субъекты хозяйствования, с которыми требовалось провести профилактическую работу, подлежащие последующему контролю. Также специалисты ИМНС очертили круг перевозчиков, в отношении которых требовалось организовать внеплановые тематические оперативные проверки.

В инспекции подчеркивают: каждому контрольному мероприятию предшествовала стадия сбора информации, ее анализа и оповещения плательщика о наличии негативных отклонений в результатах его финансово-хозяйственной деятельности. Рейды вскрыли серьезные нарушения.

— Во время всех без исключения проверок выручка с одного автомобиля маршрутного такси значительно возрастала. Специалисты фиксировали увеличение в 2−50 раз. Это свидетельствовало прежде всего о том, что уровень сокрытия выручки в данной сфере достаточно высок, — признают в ИМНС.

В среднем во время рейдовых мероприятий реальная выручка перевозчиков была выше отчетной в 5−6 раз.

Чтобы донести до маршрутчиков свою точку зрения, а также услышать доводы перевозчиков, в городской налоговой организовали специальную встречу с представителями таких фирм. Во время круглого стола руководителям субъектов хозяйствования разъяснили: факт сокрытия выручки влечет за собой неуплату в бюджет причитающихся налогов.

— Многие участники встречи адекватно восприняли наши аргументы. Даже акцентировали внимание: пассажиры обязательно должны требовать у водителей чеки. В противном случае они стимулируют маршрутчиков на нарушение и даже воровство денежных средств, — сказали в городской налоговой.