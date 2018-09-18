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Новая серия краш-тестов EuroNCAP: новый Suzuki Jimny удостоился "трех звезд"
Европейский институт EuroNCAP провел очередную серию краш-тестов — на убой были отправлены четыре новинки, по крайней мере три из которых ожидаются на нашем рынке в ближайшее время.
Главным неудачником сентябрьской серии испытаний стало
Побывал на краш-тестах и обновленный в конце прошлого года «каблук» Ford Tourneo Connect — пассажирская версия Transit Connect. Автомобиль заработал в итоге «четыре звезды».
Среди «отличников» испытаний — новый поколения
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На убой были отправлены четыре новинки, по крайней мере три из которых ожидаются на нашем рынке в ближайшее время.
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