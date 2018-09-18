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Новая серия краш-тестов EuroNCAP: новый Suzuki Jimny удостоился "трех звезд"

19.09.2018 15:49 — Разное | Tut.by  
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Европейский институт EuroNCAP провел очередную серию краш-тестов — на убой были отправлены четыре новинки, по крайней мере три из которых ожидаются на нашем рынке в ближайшее время.

Главным неудачником сентябрьской серии испытаний стало новое поколение Suzuki Jimny, получившее рейтинг в «три звезды». Среди основных «пробелов», отмеченных экспертами EuroNCAP — высокий риск получения травм головы водителем и задним пассажиром при фронтальном ударе и недостаточная защита шеи седоков от хлыстовых травм при ударе сзади. Базовое оснащение современными средствами безопасности у нового Jimny оценили на 50%, хотя у внедорожника наряду с ESP имеется ассистент автоматического торможения.

Побывал на краш-тестах и обновленный в конце прошлого года «каблук» Ford Tourneo Connect — пассажирская версия Transit Connect. Автомобиль заработал в итоге «четыре звезды».

Среди «отличников» испытаний — новый поколения Audi A6 и Volkswagen Touareg, которые под завязку нашпигованы всевозможными электронными помощниками, так что, согласно методике проведения краш-тестов 2018 года, пятизвездочный рейтинг немецким седану и кроссоверу был гарантирован. Обе машины, в частности, удостоились похвалы за систему автоторможения, способную распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов.

 
 
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