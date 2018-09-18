﻿ В Беларуси заработали почтоматы. Теперь забирать посылки можно без очередей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси заработали почтоматы. Теперь забирать посылки можно без очередей

19.09.2018 15:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Беларуси начали работу почтоматы. Это устройство самообслуживания, которое позволяет без очередей в любое удобное время забрать свою посылку, введя ее код, пишет БелТА. «Белпочта» взяла за пример страны Балтии и Россию, где такое уже давно используется. Какое-то время 20 почтоматов тестировали по всей IT-стране – результаты хорошие. 

Алексей Цвирко, начальник управления технического и сетевого взаимодействия «Белпочты», объяснил принцип работы устройства. Человек решает сам, попадет посылка в почтомат или в отделение. Чтобы отправить ее в новое устройство, нужно зарегистрироваться на сайте «Белпочты» и пройти идентификацию в ближайшем отделении. По словам Алексея, «как только посылка получила номер, по которому ее можно отслеживать, посылка может быть перенаправлена. У клиента в личном кабинете на сайте появится дополнительное меню «Почтоматы». Он сможет увидеть их адреса и перенаправить посылку в почтоматы». Только сделать это надо до прохождения таможенного контроля. 

Курьер доставит посылку в почтомат, а клиент получит SMS или сообщение на электронную почту о доставке. Там же ему напишут код, который откроет ячейку, и срок (обычно 72 часа), за который нужно забрать посылку, иначе ее отнесут в отделение.

В удобное для себя время клиент может прийти и сам забрать посылку. Если посылка платная (например, есть таможенные сборы), на экране появится информация о сумме, которую нужно оплатить. Сделать это можно только банковской карточкой. После оплаты ячейка автоматически откроется. 

У ячеек нет номеров. Оператор сам решает, в какую из них попадет ваша посылка – зависит от ее габаритов. Она не должна быть тяжелее 30 килограммов. Большинство уже работающих почтоматов установлены возле отделений, но их могут размещать и, например, в ТЦ. Кстати, они настроены на три языка – беларуский, русский и английский.

В «Белпочте» говорят, что устройства корректно работают при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов. На каждом почтомате – по три камеры наблюдения, у ячеек антивандальные замки. В одном таком устройстве шесть шкафов по девять ячеек в каждом. 

Сеть почтоматов хотят расширять с учетом развития интернет-торговли – например, брендировать ячейки и сдавать их в аренду интернет-магазинам. Так хотят упростить доставку товара покупателю. Сейчас почтоматы только выдают посылки, но в будущем смогут и принимать. Вся программная начинка для этого уже предусмотрена. Проблема только в действующем законодательстве, которое требует взвешивать их перед отправкой. Этот вопрос тоже обещают отрегулировать.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси начали работу почтоматы. Это устройство самообслуживания, которое позволяет без очередей в любое удобное время забрать свою посылку, введя ее код,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика