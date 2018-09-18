В Беларуси заработали почтоматы. Теперь забирать посылки можно без очередей

В Беларуси начали работу почтоматы. Это устройство самообслуживания, которое позволяет без очередей в любое удобное время забрать свою посылку, введя ее код, пишет БелТА. «Белпочта» взяла за пример страны Балтии и Россию, где такое уже давно используется. Какое-то время 20 почтоматов тестировали по всей IT-стране – результаты хорошие.

Алексей Цвирко, начальник управления технического и сетевого взаимодействия «Белпочты», объяснил принцип работы устройства. Человек решает сам, попадет посылка в почтомат или в отделение. Чтобы отправить ее в новое устройство, нужно зарегистрироваться на сайте «Белпочты» и пройти идентификацию в ближайшем отделении. По словам Алексея, «как только посылка получила номер, по которому ее можно отслеживать, посылка может быть перенаправлена. У клиента в личном кабинете на сайте появится дополнительное меню «Почтоматы». Он сможет увидеть их адреса и перенаправить посылку в почтоматы». Только сделать это надо до прохождения таможенного контроля.

Курьер доставит посылку в почтомат, а клиент получит SMS или сообщение на электронную почту о доставке. Там же ему напишут код, который откроет ячейку, и срок (обычно 72 часа), за который нужно забрать посылку, иначе ее отнесут в отделение.

В удобное для себя время клиент может прийти и сам забрать посылку. Если посылка платная (например, есть таможенные сборы), на экране появится информация о сумме, которую нужно оплатить. Сделать это можно только банковской карточкой. После оплаты ячейка автоматически откроется.

У ячеек нет номеров. Оператор сам решает, в какую из них попадет ваша посылка – зависит от ее габаритов. Она не должна быть тяжелее 30 килограммов. Большинство уже работающих почтоматов установлены возле отделений, но их могут размещать и, например, в ТЦ. Кстати, они настроены на три языка – беларуский, русский и английский.

В «Белпочте» говорят, что устройства корректно работают при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов. На каждом почтомате – по три камеры наблюдения, у ячеек антивандальные замки. В одном таком устройстве шесть шкафов по девять ячеек в каждом.

Сеть почтоматов хотят расширять с учетом развития интернет-торговли – например, брендировать ячейки и сдавать их в аренду интернет-магазинам. Так хотят упростить доставку товара покупателю. Сейчас почтоматы только выдают посылки, но в будущем смогут и принимать. Вся программная начинка для этого уже предусмотрена. Проблема только в действующем законодательстве, которое требует взвешивать их перед отправкой. Этот вопрос тоже обещают отрегулировать.