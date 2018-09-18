Лидчанин на ультрамарафоне пробежал 721 километр за шесть суток

56-летний житель Лиды Леонид Анацко участвовал в ультрамарафон в Италии. За шесть суток он пробежал 721,47 километра – это новый национальный рекорд. За последние сутки он преоолел 141 километр, пишет TUT.by.

Прошлый личный рекорд Леонида составлял 602 километра. А предыдущий национальный рекорд установил Владимир Кандыба – в 1994 году в Одессе он за те же шесть суток пробежал 677,02 километра.

Шестисуточный марафон, в котором принимал участие Леонид Анацко, проходил в итальянском городе Поликоро. Всего в нем участвовало 29 бегунов из 11 стран мира. Леонид финишировал в общем забеге третьим, но стал первым в своей возрастной группе.