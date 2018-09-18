На развитие цифровой экономики власти Китая выделят 14,6 миллиардов долларов





Китай намерен в ближайшие пять лет инвестировать около 100 млрд юаней (14,6 млрд долларов) в развитие цифровой экономики. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

Сообщается, что указанные средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шелковым путем».

Агентство подчеркнуло, что развитие цифровой экономики является одной из важнейших задач в целях построения экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития в Китае.

Объем цифровой экономики Китая в 2017 году вырос на 20,3% по сравнению с 2016 годом.