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Милиция опровергает слухи о банде педофилов в Витебске

19.09.2018 16:10 — Разное | БелТА  
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Милиция опровергает слухи о банде педофилов в Витебске
Фото из архива

19 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Милиция опровергает слухи о банде педофилов в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В последнее время в социальных сетях, а чаще в родительских чатах распространяются слухи о педофилах, которые заманивают детей с помощью котят. Такие домыслы появляются в соцсетях по нескольку раз в год, и каждый раз в сообщениях ссылаются на предупреждения со стороны МВД.

"История с вымышленными педофилами и котятами повторяется с завидной регулярностью уже на протяжении лет десяти. Текст сообщения практически не меняется, лишь фотографии на листовке бывают разными - где-то взрослые бородатые мужчины, в другом случае молодые люди лет 20", - пояснил Виталий Сапроненко.

Он подчеркнул, что вся эта информация является не более чем вымыслом. Тем не менее, это повод для дополнительной профилактической беседы родителей с детьми на тему личной безопасности.

В 2017 году в Витебске ходили слухи о пытающихся поймать детей и угостить их конфетами с наркотиками.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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19 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Милиция опровергает слухи о банде педофилов в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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