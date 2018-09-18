Фото размещено на сайте УВД Брестского облисполкома

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разыскивают потерпевших от действий лжесвященника, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчину задержали в Минске. Обманным путем под предлогами снятия порчи, строительства храмов он завладевал деньгами и ювелирными изделиями граждан. Известно, что свои противоправные действия осуществлял на всей территории страны.

Пострадавших от его действий просят обращаться в милицию по телефону 102.

Как сообщалось, мужчина, не имея никакого отношения к церкви, представлялся незнакомым людям отцом Александром и предлагал оказание ритуальных услуг. Приобрел необходимые атрибуты и рясу. Одному из потерпевших предложил снять порчу, за что попросил $1,2 тыс. У второго взял в долг $3 тыс. якобы на строящуюся церковь. Кроме того, фигурант предлагал организовать производство свечей, и доверчивый гражданин дал ему $2 тыс. на открытие бизнеса. Вещи и деньги обманутые так и не получили.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния на территории Беларуси и Украины.

Проводятся разбирательства.-0-