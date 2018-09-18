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Ещё один почтомат появился в Минске: как работает сервис?
Новости Беларуси. Быстрее, надежнее, дешевле. В Минске начал работу еще один почтомат – автоматизированное устройство для передачи посылок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он содержит полсотни ячеек разного объема с максимальной нагрузкой на каждую в 30 кг.
Все ячейки снабжены антивандальным замком, а сам почтомат – тремя камерами видеонаблюдения. Получатель посылки должен зарегистрироваться на сайте «Белпочты» и дождаться сообщения с паролем. Забрать бандероль надо в течение 3 суток.
Алексей Цвирко, начальник управления технического и сетевого взаимодействия РУП «Белпочта»:
Сегодня «Белпочта» использует 20 почтоматов, большинство из которых находятся в столице и по одному – в каждом областном центре.
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Новости Беларуси. Быстрее, надежнее, дешевле. В Минске начал работу еще один почтомат – автоматизированное устройство для передачи посылок, сообщили в программе...
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