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В лесу в Бобруйском районе нашли тело мужчины. Он пропал три недели назад

19.09.2018 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужчину, пропавшего в Бобруйском районе, нашли мертвым.

По информации УВД Могилевского облисполкома, 59-летний мужчина ушел из дома вечером двадцать девятого августа. Восемнадцатого сентября тело мужчины было найдено в лесном массиве. Место, где обнаружили мужчину, находилось в нескольких километрах от его места жительства.

На теле не были обнаружены видимые телесные повреждения, которые могли бы повлечь гибель мужчины.

Причина смерти будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В УВД отметили, что случившееся не связано с походом в лес для сбора ягод и грибов. Мужчина заблудился на местности.

Правоохранители советуют обратиться в милицию, если родные, которые пошли в лес, не вышли на связь или не вернулись в течение пяти-шести часов.

В конце августа нынешнего года 71-летняя женщина потерялась в Дрогичинском районе.

Её нашли через 11 дней (читать далее). 

 
 
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Новости Беларуси. Мужчину, пропавшего в Бобруйском районе, нашли мертвым. По информации УВД Могилевского облисполкома, 59-летний мужчина ушел из дома вечером...
 
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