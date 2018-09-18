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84-летняя женщина попала под грузовой поезд в Зельве

19.09.2018 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Зельве устанавливаются обстоятельства гибели женщины на железной дороге.

По информации УСК по Гродненской области, утром шестнадцатого сентября при пересечении пешеходного перехода через ж/д пути грузовой поезд «Барановичи-Волковыск» смертельно травмировал 84-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По указанному участку задержка поездов составила около 2,5 часов.

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъяты записи наружного видеонаблюдения. Это помогло установить, что женщина шла по своим делами и не имела намерений свести счеты с жизнью. Пенсионерка вышла на переезд, не обращая внимания на грузовой поезд, который приближался к ней. Во время случившегося машинисты поезда были трезвыми.  

Следователи получили информацию, что погибшая женщина ранее неоднократно переходила ж/д пути в неположенных местах. С ней уже проводились разъяснительные беседы по данному поводу.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Проверяется возможность принятия мер машинистом поезда для избежания столкновения.

По окончанию проверки будет вынесено процессуальное решение.

В начале августа в Пинске поезд сбил 68-летнего велосипедиста – здесь подробнее.

 
 
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Новости Беларуси. В Зельве устанавливаются обстоятельства гибели женщины на железной дороге. По информации УСК по Гродненской области, утром шестнадцатого...
 
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