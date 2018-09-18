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Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

19.09.2018 15:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на выявительный принцип оказания социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

Не всегда нуждающиеся в помощи инвалиды или пожилые люди сами заявляют об этом, например, из-за недостатка информации. Таким гражданам теперь будут предлагать помощь по оказанию соцуслуг. Выявить их помогут ежегодные мониторинги.

Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

Новые подходы по совершенствованию социального обслуживания жителей обсуждают в Минске. Впервые в таком широком формате собрались руководители социальных центров со всей страны. Участники встречи поделятся опытом по организации активного досуга для пожилых людей и инклюзивных программ для инвалидов.

Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В Брестской области университет третьего возраста, когда люди пожилого возраста приходят и обучаются компьютерной, финансовой грамотности. Изучают иностранные языки. И при этом преподают им волонтеры, люди такого же пожилого возраста, но которые сегодня работают в университете, Доме культуры и делятся через волонтерское движение своим опытом. Вот это направление нам надо серьезно развивать.

Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

Екатерина Муренкова, директор территориального центра социального обслуживания населения Оршанского района:
Мы выводим наших граждан с инвалидностью на мероприятия в центре, где функционируют выездные кружки. И в дом детского творчества, и к нам приходят специалисты и проходят различные мероприятия. Сейчас у нас пройдет ярмарка-выставка «Здорово живешь», где наша команда лиц с инвалидностью, будет наравне со школьниками, студентами СУЗов принимать участие.

Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

Сегодня такие центры действуют в каждом райцентре страны. Более 90 тысяч граждан обслуживаются на дому. В Беларуси также планируется пересмотреть стандарт социального работника.

Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

В планах – переход к оказанию комплексного ухода, чтобы помимо стандартных услуг соцработник мог оказывать и минимальную медицинскую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на выявительный принцип оказания социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не всегда...
 
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