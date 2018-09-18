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Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на выявительный принцип оказания социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не всегда нуждающиеся в помощи инвалиды или пожилые люди сами заявляют об этом, например, из-за недостатка информации. Таким гражданам теперь будут предлагать помощь по оказанию соцуслуг. Выявить их помогут ежегодные мониторинги.
Новые подходы по совершенствованию социального обслуживания жителей обсуждают в Минске. Впервые в таком широком формате собрались руководители социальных центров со всей страны. Участники встречи поделятся опытом по организации активного досуга для пожилых людей и инклюзивных программ для инвалидов.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Екатерина Муренкова, директор территориального центра социального обслуживания населения Оршанского района:
Сегодня такие центры действуют в каждом райцентре страны. Более 90 тысяч граждан обслуживаются на дому. В Беларуси также планируется пересмотреть стандарт социального работника.
В планах – переход к оказанию комплексного ухода, чтобы помимо стандартных услуг соцработник мог оказывать и минимальную медицинскую помощь.
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на выявительный принцип оказания социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не всегда...
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