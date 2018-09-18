В ВУЗ без экзаменов

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19.09.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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УПК или учебно-производственный комбинат – не совсем понятные для современных школьников слова. Старшее поколение помнит, что выпускник мог получить рабочую специальность и сразу после школы пойти работать. В Беларуси профессиональная подготовка учеников была организована с 1970 года. Профориентацией и трудовым обучением ребят занимались учебно-производственные комбинаты. Их посещение было неотъемлемой частью учебной программы. Подростки осваивали рабочие профессии, получали квалификацию. Впоследствии для некоторых это становилось тем самым образованием, которое позволяло работать на производстве. В Октябрьском районе учебно-производственный комбинат также успешно функционировал. Девочки  получали знания в области медицины, учились шить и готовить еду. Мальчики осваивали профессию тракториста-машиниста или водителя.  И для многих это было очень удобно: после окончания УПК по достижению 18 лет молодые люди сдавали на права по упрощенной схеме.

Но шло время и УПК постепенно стали закрываться, этот процесс происходил в 2013-2014 годах. Затронул он и Октябрьский район.

В нынешнем году Министерство образования вновь напомнило об учебных комбинатах. Одно из новшеств учебной программы 2018/2019 учебного года – «трудовое обучение» в десятом классе обычных школ. Десятиклассникам, у которых нет профильного обучения, выделяется 6 часов в неделю на этот предмет.

Как пояснила начальник отдела образования Октябрьского райисполкома Марина Балынская, с нынешнего учебного года возобновляется работа по профессиональной подготовке старшеклассников. Ребята двух городских, Рассветовской, Волосовичской и Поречской школ по субботам будут получать знания по двум направлениям на базе Октябрьского государственного профессионально-технического лицея. Девушки получат основы специальности повара третьего разряда,  а юноши – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Сейчас идут теоретические занятия, которые проводят для ребят преподаватели лицея. Для учащихся организовано горячее питание, а для сельских школьников еще и бесплатный подвоз в райцентр.

Организация профессиональной подготовки десятиклассников на базе  государственного профессионально-технического лицея – не единственное новшество в обучении старшеклассников Октябрьского района. В некоторых учреждениях образования открылись педагогические и аграрные классы.  И если первые уже себя зарекомендовали, то второй открылся только в этом году. Аграрный класс организован в Краснослободском детском саду-средней школе. В профильном классе аграрной направленности обучаются 5 ребят. Они изучают на повышенном уровне некоторые учебные предметы, а также проходят факультативный курс под названием «Введение в аграрные профессии».

Педагогические классы в этом учебном году созданы в гимназии, первой и краснослободской школах. Учащиеся на факультативной основе будут углубленно изучать по два предмета, а так же прослушают факультативный курс «Введение в педагогическую профессию».

После  окончания школы выпускники аграрного и педагогических классов смогут поступить в агарные учреждения высшего образования и педагогические ВУЗы без вступительных испытаний.

Ирина ЛЕШКОВА

 
 
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  УПК или учебно-производственный комбинат – не совсем понятные для современных школьников слова. Старшее поколение помнит, что выпускник мог получить рабочую...
 
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