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На стройплощадке аккумуляторного завода под Брестом выявлены нарушения пожарной безопасности

19.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Начальником Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеславом Ковальчуком совместно с начальником отдела норматвно-технической работы Брестского областного управления МЧС Александром Завадским проведен мониторинг состояния пожарной безопасности объекта ООО «АйПауэр».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58985.php

На стройплощадке аккумуляторного завода под Брестом выявлены нарушения пожарной безопасности

фото - иллюстрация

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» (утверждены Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7), «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ 01-2014» (утверждены постановлением МЧС Республики Беларусь от 14.03.2018 №3), иных технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

- разработанная на объекте общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не приведена в соответствие с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 и Постановления МЧС РБ от 28.04.2018 №28;

- приказом по объекту не созданы внештатные пожарные формирования (добровольная пожарная дружина), не организована их работа;

- не организована подготовка работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; работников, ответственных за организацию проведения огневых работ по программе пожарно-технического минимума;

- имеющиеся огнетушители не пронумерованы и не имеют паспортов, не заведен журнал учета огнетушителей;

- места размещения источников наружного противопожарного водоснабжения не обозначены опознавательными знаками (табличками) в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;

- не организовано проведение проверки работоспособности и водоотдача пожарных гидрантов, визуального осмотра сливного колодца (затоплен водой) с составлением акта;

- строительная площадка (строящиеся, мобильные (инвентарные), бытовые здания) не укомплектованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

- на территории строительной площадки осуществляется хранение баллонов с горючим газом совместно с баллонами кислорода;

- в месте хранения баллонов с горючим газом (пропан) (железном вагончике) не обеспечено исполнение напольного покрытия, исключающего искрообразование, не приняты предупреждающие по их падению и повреждению меры;

- бытовые и служебные помещения мобильных (инвентарных) зданий не оборудованы исправными автономными пожарными извещателями, не организована работа по замене элементов питания в них.

Руководителю объекта по результатам мониторинга вручены рекомендации о выполнении мероприятий в целях устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

 
 
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Начальником Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеславом Ковальчуком совместно с начальником отдела норматвно-технической работы...
 
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