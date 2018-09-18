В России разбился самый быстрый самолет ВКС

В Нижегородской области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Катастрофа произошла неподалеку от города Кулебаки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.



Фото: popmeh.ru

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, самолет упал в лесном массиве, разрушений на земле нет. На момент публикации на месте аварии работают спасатели. Пока нет данных ни о судьбе летчиков, ни о причинах аварии.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способный развивать скорость в 3000 км/ч. МиГ-31 принят на вооружение в 1981 году и сих пор является самым скоростным и высотным боевым самолетом в мире.

Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Его мощный радиолокационный комплекс позволяет бороться в числе прочего и с малозаметными крылатыми ракетами.