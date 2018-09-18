

Первый школьный звонок прозвенел для учащихся ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска». Автор: Эдуард Кидяев.

Первое сентября — первый день осени, День знаний. Традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся.

Сегодня во всех учреждениях образования и в ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» День Знаний для учащихся 1-ых и 11-ых классов начался в 9:00 с торжественной линейки. В этот утренний час ученики пришли сюда вместе с родителями, бабушками и дедушками.













Букеты цветов, белые банты девочек, строгие костюмы мальчиков – главные приметы осеннего школьного Дня знаний. В этот утренний час ученики пришли сюда вместе с родителями, бабушками и дедушками. В этот день все поздравления и пожелания были адресованы детям, которые впервые переступили школьный порог. Радость и волнение испытали в этот день школьники и родители, на чьи плечи легли заботы по подготовке к школе.









Среди почетных гостей праздника: заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Страпко, отличник народного образования, первый директор государственного учреждения образования “Гимназии №2” г. Солигорска» Вячеслав Ахремчик, начальник сектора связи и оповещения учреждения «Минское областное управление Министерства Чрезвычайных Ситуаций» Николай Карпович, заместитель учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму Солигорского районного исполнительного комитета Людмила Кривулька, председатель попечительского совета гимназии Юрий Троян.

С приветственным словом к учащимся обратилась новый директор школы Елена Анатольевна Серая. Поздравляя детей с началом первого в их жизни учебного года в школе, Елена Анатольевна пожелала ребятам всегда приходить сюда с хорошим настроением, любить свой класс, научиться преодолевать все трудности в стране знаний. Обращаясь к родителям, она сказала о том, что доброжелательная атмосфера в классе во многом будет зависеть от тесного контакта с учителями, от общего взаимопонимания.





Добиваться успехов в получении знаний, уметь ценить каждый день, проведённый в школе, — с таким пожеланием обратился к школьникам заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Павлович Страпко. Он обратил внимание детей на то, что все знания, полученные здесь, пригодятся в дальнейшей жизни.





Алексей Павлович поздравил всех с праздником, отметив: «Этот учебный год для школьников очень ответственный. Первоклассники должны взять хороший старт, который поможет в дальнейшей учёбе, а выпускники в этом году должны постараться в дальнейшем определении своего жизненного пути. — Наши школы славятся своим высоким профессионализмом, здесь дают детям качественное образование. Об этом свидетельствуют хорошие результаты, поступление выпускников в высшие учебные заведения. Большое спасибо за это учителям» — отметил в своем выступлении заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко

На торжественной линейке все было в лучших традициях первого школьного дня, который всегда праздничный, как для детишек, так и для педагогов и родителей. Гирлянды из воздушных шаров, трогательные стихи и конечно же первый звонок.

























Прозвучал школьный звонок, первоклассники заняли место за партами и получили всё необходимое для учёбы – книги, тетради, а также подарки. Так для них началась школьная пора.









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