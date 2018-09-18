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Если срок действия паспорта истек

19.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом удостоверяющим личность гражданина является паспорт. Каждый гражданин Республики Беларусь по достижении 14 лет обязан получить документ, подтверждающий личность и следить за сроком его действия. Данный документ выдают сроком на 10 лет, для детей, не достигших возраста 14 лет, срок действия паспорта – 5 лет, по прошествии которых в обязательном порядке необходимо произвести замену. Обращаем Ваше внимание, что паспорта, полученные до 2012 года сроком действия более 10 лет по-прежнему остаются действительными на территории нашей страны.

    Просроченный паспорт не является документом удостоверения личности. По такому документу Вы не имеете права совершать какие-либо операции, в том числе путешествовать.

Процедура обмена паспорта с истекшим сроком действия производится в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дела так же  в организациях, уполномоченных на ведение паспортной работы, куда владелец паспорта должен прийти со следующим пакетом документов:

  • заявление
  • паспорт, подлежащий обмену
  • 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)
  • свидетельство о рождении заявителя
  • свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста
  • свидетельство о заключении брака — в случае, если заявитель состоит в браке
  • свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака — в случае расторжения брака заявителем
  • свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим(ей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя
  • документ, подтверждающий внесение платы.

     Изготовление нового паспорта по стандартной процедуре займет 1 месяц. Размер платы взимаемой при  обмене паспорта равна 1 базовой единице. Лицам, не достигшим 14 лет при первичном и повторных оформлениях, документ выдается бесплатно.  Дополнительная плата взимается с заявителей, которые хотят оформить паспорт в ускоренном порядке (15 дней) — 1 базовая величина.

   Гражданам, которые забыли обменять свои недействительные паспорта или не желают этого делать по какой-либо причине, необходимо помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь за отсутствие документа или проживание по недействительным документам, удостоверяющим личность, они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штраф до четырех базовых величин.

 

Сергей Аврамов,

начальник отделения по гражданству и

миграции Горецкого РОВД.

 
 
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Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом удостоверяющим личность гражданина является паспорт. Каждый гражданин...
 
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