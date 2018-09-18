Если срок действия паспорта истек

Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом удостоверяющим личность гражданина является паспорт. Каждый гражданин Республики Беларусь по достижении 14 лет обязан получить документ, подтверждающий личность и следить за сроком его действия. Данный документ выдают сроком на 10 лет, для детей, не достигших возраста 14 лет, срок действия паспорта – 5 лет, по прошествии которых в обязательном порядке необходимо произвести замену. Обращаем Ваше внимание, что паспорта, полученные до 2012 года сроком действия более 10 лет по-прежнему остаются действительными на территории нашей страны.

Просроченный паспорт не является документом удостоверения личности. По такому документу Вы не имеете права совершать какие-либо операции, в том числе путешествовать.

Процедура обмена паспорта с истекшим сроком действия производится в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дела так же в организациях, уполномоченных на ведение паспортной работы, куда владелец паспорта должен прийти со следующим пакетом документов:

заявление

паспорт, подлежащий обмену

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)

свидетельство о рождении заявителя

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста

свидетельство о заключении брака — в случае, если заявитель состоит в браке

свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака — в случае расторжения брака заявителем

свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим(ей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя

документ, подтверждающий внесение платы.

Изготовление нового паспорта по стандартной процедуре займет 1 месяц. Размер платы взимаемой при обмене паспорта равна 1 базовой единице. Лицам, не достигшим 14 лет при первичном и повторных оформлениях, документ выдается бесплатно. Дополнительная плата взимается с заявителей, которые хотят оформить паспорт в ускоренном порядке (15 дней) — 1 базовая величина.

Гражданам, которые забыли обменять свои недействительные паспорта или не желают этого делать по какой-либо причине, необходимо помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь за отсутствие документа или проживание по недействительным документам, удостоверяющим личность, они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штраф до четырех базовых величин.

Сергей Аврамов,

начальник отделения по гражданству и

миграции Горецкого РОВД.