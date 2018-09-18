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БПС-Сбербанк планирует за год внедрить оплату картой в наземном транспорте Минска

19.09.2018 16:52 — Разное | Tut.by  
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За год БПС-Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек, рассказали в финучреждении.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возможность оплаты бесконтактной картой появилась в минском метро год назад. Сегодня же в БПС-Сбербанке заявили, что их потенциал позволяет масштабировать проект на наземный транспорт уже к началу II Европейских игр. Платить можно будет карточкой любого банка или с помощью смартфона с технологией NFC.

А вот в «Столичном транспорте и связи» комментируют этот вопрос сдержанно. Говорят, что на наземном транспорте пока нет технической возможности реализовать подобный проект по оплате картами, поскольку отсутствует онлайн-соединение с банками.

— Покупая проездной, пассажир ездит по предоплате. Сверка данных происходит на конечных станциях или в конце рабочего дня. А при оплате бесконтактными банковскими картами необходимо наличие онлайн-соединения с банком. В метро оно имеется благодаря тому, что там проложено оптоволокно. А в автобусах, троллейбусах, трамваях, электробусах такой возможности пока нет, — сказал сегодня агентству «Минск-Новости» глава организации Валерий Шкуратов.

В ближайшее время специалисты «Столичного транспорта и связи» планируют изучить опыт реализации таких проектов на наземном транспорте в некоторых других городах. В частности — в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Минск
 
 
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