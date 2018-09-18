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Шайба нападающего минского "Динамо" вошла в топ лучших голов второй недели КХЛ
Шайба, которую забросил нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден в ворота «Спартака», вошла в десятку лучших голов второй недели КХЛ. Также сэйв Юнаса Энрота в этом матче вошел в ТОП-10.
Напомним, что
В этом же матче сэйв Юнаса Энрота редакторы отметили в топе КХЛ.
Вторую победу
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Первая победа "зубров" добавила приятных эмоций болельщикам.
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