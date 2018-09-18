Шайба, которую забросил нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден в ворота «Спартака», вошла в десятку лучших голов второй недели КХЛ. Также сэйв Юнаса Энрота в этом матче вошел в ТОП-10.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что «зубры» дома обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Это была первая победа динамовцев в 11-м сезоне КХЛ.

В этом же матче сэйв Юнаса Энрота редакторы отметили в топе КХЛ.

Вторую победу «Динамо» одержало вчера , обыграв на выезде «Локомотив». С четырьмя очками минчане замыкают западную конференцию.