Прием граждан: «Дача ответа в последний день – считай, отписка»





«Если я увижу, что кто-то из работников госаппарата ответит на обращение заявителя в последний день, предусмотренный Законом для ответа, лично освобожу такого от занимаемой должности, — заявил помощник Президента – главный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время личного приема граждан, который он провел 20 сентября в Калинковичском райисполкоме. – Мы должны максимально чутко и внимательно работать с заявлениями и обращениями наших граждан, без малейшего формализма. Дача ответа в последний день – это, считай, отписка».

На прием к помощнику Президента в Калинковичи прибыло 7 граждан: 4 из Калинковичского района, 1 – из Хойник, 1 – из Мозыря, еще 1 — из Светлагорского района.

У каждого посетителя была своя боль и своя надежда. Каждый просил войти в его положение и надеялся, что главный инспектор займет его сторону. Например, работница одного из предприятий Калинкович, уволенная по статье за грубое нарушение правил охраны труда, считает, что инспектор Мозырской межрайонной инспекции труда неправильно интерпретировал и даже исказил некоторые факты, послужившие причиной ее увольнения. И хотя районный и областной суды не удовлетворили ее просьбу, она настаивает на своей невиновности, и обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд.

Юрий Шулейко напомнил заявительнице, впрочем, как не раз повторил и другим гражданам, пришедшим в этот день к нему на прием, что он не правомочен вмешиваться в дела судебной системы. «Закон – прежде всего», — заявил он. Но при этом пообещал внимательно изучить все предоставленные ему документы, проконсультироваться со специалистами и прислать ответ.

В ходе приема граждан помощник Президента по-доброму попенял должностных лиц, которые не нарушили законодательные нормативы при выдаче разрешения на строительство буквально под окном кухни соседской теплицы, но, вместе с тем, усугубили проникновение естественного освещения в помещение заявителя. «Поставьте себя на место этого гражданина. Понравилось бы вам такое решение? — резюмировал главный инспектор. – А ведь передвинь теплицу всего на полметра в сторону — не было бы скандала. Любое решение необходимо принимать не формально, а по человечески, учитывая интересы обоих сторон».

К сожалению, практика показала, что не все приходящие на прием желают услышать мудрый совет или воспользоваться законным путем решения своего вопроса. Такие, как правило, руководствуются давно устоявшимся принципом «Не мытьем, так катаньем». Они постоянно ходят на приемы к должностным лицам всех рангов со своими, порой, неопределенными вопросами, по которым уже неоднократно приняты отказные решения различных судебных инстанций, включая Верховный суд.

Последняя посетительница из Калинкович, мать четверых детей Людмила Кулигина прибыла на прием, чтобы выразить благодарность председателю райисполкома Сергею Гвоздю за его работу и человечность. «Много у нас было хороших руководителей района, а этот лучше всех. Когда ни обратись к нему – всегда поможет. Когда ни позвони – всегда на рабочем месте», — отметила пенсионерка.

… Перед приемом граждан Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию. Обратились к нему по телефону 2 человека: житель Хойник и житель агрогородка Сырод Калинковичского района. Первый — недоволен решением ГАИ. Второй, инвалид 2-й группы, которому уже пошел девятый десяток, пожаловался, что ему не хватает на два месяца льготного баллона газа, газовики же предлагают покупать дополнительный баллон по коммерческой цене.

В первом случае помощник Президента посоветовал заявителю обратиться в суд. Во втором — поручил местной власти изучить вопрос и помочь решить проблему пожилого человека.

… Юрий Шулейко также провел встречу с руководителями всех служб района и постарался детально разобраться с положением дел в регионе. О проблемах АПК и принимаемых мерах по их ликвидации ему доложили глава района Сергей Гвоздь и его первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства Игорь Титовец. С положением дел в учреждениях: образования ознакомила заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Валентина Ясковец; здравоохранения – главврач ЦРБ Александр Пархоменко. О состоянии экономике района доложила заместитель председателя райисполкома Наталья Прохорова.

«Калинковичи – это не затерявшийся на карте Гомельщины район. У вас есть огромный потенциал. Вы способны достичь гораздо большего. Ищите кадры, ищите и готовьте специалистов, решайте организационные вопросы. Калинковичский район способен проявить себя во всей красе», — подытожил беседу Юрий Шулейко.

Иван Гарист.