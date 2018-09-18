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Нобелевский лауреат прочитает в Минске лекцию о Библии
В рамках выставки «Беларусь и Библия» Минск посетит Кеннет Брокман, который выступит с лекцией «Библия и наука». Лекция пройдет в воскресенье 23 сентября в 15:00 в Национальной библиотеке Беларуси (пр. Независимости, 116). Об этом сообщают организаторы.
Кеннет Брокман — специалист в области ядерной физики, который получил Нобелевскую премию мира в 2005 году в составе группы ученых МАГАТЭ за «меры по предотвращению использования атомной энергии в военных целях».
Лекция будет проходить в галерее «Лабиринт»,
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В рамках выставки «Беларусь и Библия» Минск посетит Кеннет Брокман, который выступит с лекцией «Библия и наука». Лекция пройдет в воскресенье 23 сентября в 15:00 в...
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