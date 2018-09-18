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Штурман сбитого в Сирии российского Ил-20 - уроженец Беларуси
Штурман сбитого сирийскими ПВО над Средиземным морем ройссийского военного самолета Ил-20 - уроженец Беларуси Александр Вечернин.
Как пишет
В личном аккаунте мужчины в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он в 2007 году закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов.
Последний раз мужчина появлялся в сети 4 сентября. По информации разных источников, у него в подмосковном городе Кубинка осталась жена с маленьким ребенком.
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Штурман сбитого сирийскими ПВО над Средиземным морем ройссийского военного самолета Ил-20 - уроженец Беларуси Александр Вечернин.
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