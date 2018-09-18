Штурман сбитого в Сирии российского Ил-20 - уроженец Беларуси

ura.news , по предварительной информации, штурманом воздушного судна был 33-летний уроженец Беларуси Александр Вечернин. Как пишет, по предварительной информации, штурманом воздушного судна был 33-летний уроженец Беларуси Александр Вечернин.





В личном аккаунте мужчины в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он в 2007 году закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов.





Последний раз мужчина появлялся в сети 4 сентября. По информации разных источников, у него в подмосковном городе Кубинка осталась жена с маленьким ребенком.















