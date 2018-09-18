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Месси обошел Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.
Как передает
Форвард трижды отличился во встрече первого тура группового этапа турнира с голландским ПСВ (4:0). Таким образом Месси оформил восьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов и по этому показателю обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого семь хет-триков.
Португалец дебютирует в новом клубе в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября. Итальянцы на выезде сыграют с испанской «Валенсией».
Месси четыре раза в составе «Барселоны» выигрывал главный европейский клубный турнир. Роналду один раз поднимал Кубок чемпионов, играя за «Манчестер Юнайтед», еще трижды он делал это в футболке мадридского «Реала», из которого ушел летом 2018 года.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.
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