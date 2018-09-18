Месси обошел Роналду

Oxu.Az, об этом сообщает Marca. Как передаетоб этом сообщает Marca.





Форвард трижды отличился во встрече первого тура группового этапа турнира с голландским ПСВ (4:0). Таким образом Месси оформил восьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов и по этому показателю обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого семь хет-триков.





Португалец дебютирует в новом клубе в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября. Итальянцы на выезде сыграют с испанской «Валенсией».





Месси четыре раза в составе «Барселоны» выигрывал главный европейский клубный турнир. Роналду один раз поднимал Кубок чемпионов, играя за «Манчестер Юнайтед», еще трижды он делал это в футболке мадридского «Реала», из которого ушел летом 2018 года.