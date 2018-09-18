﻿ Легализация продукта рабского труда: в Сморгони будут перерабатывать узбекский хлопок. Его хотят поставлять в ЕС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легализация продукта рабского труда: в Сморгони будут перерабатывать узбекский хлопок. Его хотят поставлять в ЕС

19.09.2018 16:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
ООО "Европластекс Инвест" (Узбекистан) начинает строительство завода по переработке хлопка в Сморгони, сообщили в администрации СЭЗ "Гродноинвест" в среду.

Соответствующее соглашение компания подписала с Гродненским облисполкомом в рамках проведения международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018".

"Ввод завода в эксплуатацию запланирован в течение 2 лет. Объем инвестиций по проекту составит около 30 млн евро. Для реализации проекта планируется привлечение капитала из Узбекистана", - говорится в сообщении СЭЗ.

Площадка для строительства завода выбрана с учетом близости Белорусской АЭС.

Количество новых рабочих мест составит более 1 тыс. человек. Продукцию предприятие планирует экспортировать на рынки Евросоюза, в частности, в Польшу, Францию и Германию.

ООО "Европластекс Инвест" (Узбекистан) зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" 17 ноября 2016 года. Компания реализует проект по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее, передает interfax.by

Напомним, ряд всемирно известных брендов производства одежды в 2012 году призвали бойкотировать хлопок из Узбекистана, требуя отменить принудительный труд во время его сбора. К бойкоту присоединились и некоторые страны.

Давление мирового сообщества заставило власти Узбекистана пойти на уступки. Осенью 2017 года премьер-министр Абдулла Арипов призвал отказаться от принудительного труда при сборе хлопка, а также от использования труда детей. 

Однако правозащитники считают, что ситуация со сбором хлопка все равно остается тяжелой. Международная коалиция Cotton Campaign, которая следит за защитой трудовых прав при сборе хлопка во всем мире, заявила в этом году, что несмотря на некоторый прогресс, случаи привлечения к сбору хлопка школьников и бюджетников продолжают фиксироваться.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООО "Европластекс Инвест" (Узбекистан) начинает строительство завода по переработке хлопка в Сморгони, сообщили в администрации СЭЗ "Гродноинвест" в среду.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Как обстоят дела в других странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика