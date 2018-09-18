Легализация продукта рабского труда: в Сморгони будут перерабатывать узбекский хлопок. Его хотят поставлять в ЕС

Соответствующее соглашение компания подписала с Гродненским облисполкомом в рамках проведения международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018".





"Ввод завода в эксплуатацию запланирован в течение 2 лет. Объем инвестиций по проекту составит около 30 млн евро. Для реализации проекта планируется привлечение капитала из Узбекистана", - говорится в сообщении СЭЗ.





Площадка для строительства завода выбрана с учетом близости Белорусской АЭС.





Количество новых рабочих мест составит более 1 тыс. человек. Продукцию предприятие планирует экспортировать на рынки Евросоюза, в частности, в Польшу, Францию и Германию.





interfax.by ООО "Европластекс Инвест" (Узбекистан) зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" 17 ноября 2016 года. Компания реализует проект по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее, передает





Напомним, ряд всемирно известных брендов производства одежды в 2012 году призвали бойкотировать хлопок из Узбекистана, требуя отменить принудительный труд во время его сбора. К бойкоту присоединились и некоторые страны.





Давление мирового сообщества заставило власти Узбекистана пойти на уступки. Осенью 2017 года премьер-министр Абдулла Арипов призвал отказаться от принудительного труда при сборе хлопка, а также от использования труда детей.





Однако правозащитники считают, что ситуация со сбором хлопка все равно остается тяжелой. Международная коалиция Cotton Campaign, которая следит за защитой трудовых прав при сборе хлопка во всем мире, заявила в этом году, что несмотря на некоторый прогресс, случаи привлечения к сбору хлопка школьников и бюджетников продолжают фиксироваться.