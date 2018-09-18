Что будет с ценами на бензин и дизтопливо?

Mуfin.by ситуацию в Беларуси с ценами на бензин в связи с очередным подорожанием топлива на 1 копейку 16 сентября. Аналитики прокомментировалиситуацию в Беларуси с ценами на бензин в связи с очередным подорожанием топлива на 1 копейку 16 сентября.





Экономический эксперт Алексей Авдонин:





- Первая причина такого поэтапного подорожания кроется в том, что на начало 2018 года в Беларуси назрел так называемый психологически значимый скачок в ценах на топливо. Об этом еще в начале этого года заявило руководство концерна «Белнефтехим».





Это было связано с тем, что на протяжении длительного времени с января 2015-го по март 2017 года цены на топливо не повышали. Однако с 2017 года стоимость нефти как сырья для наших перерабатывающих предприятий начала интенсивно увеличиваться. И «накопилась» достаточно большая разница между теми затратами, которые несут наши НПЗ, и стоимостью топлива на внутреннем рынке.





Результат: НПЗ накапливают расходы и компенсировать их, естественно, необходимо. Руководство концерна видит выход в повышении внутренних цен. Но чтобы не создавать социальной напряженности и не произошло этого «психологически значимого скачка» в ценах, применяется тактика поэтапного, как бы незаметного, повышения стоимости - по одной копейке.





На начало 2018 года заявлялось, что стоимость топлива в Беларуси должна увеличиться на 23%. В целом довести наши цены до мировых планируется до 2024 года.









Причины повышения цен





Повышение цен на автомобильное топливо в первую очередь связано с тем, что растет стоимость нефти, которую мы закупаем в Российской Федерации. На текущий момент мы имеем определенные льготы и закупаем нефть по цене ниже мировой на 25%. То есть платим 75% от стоимости.





Вместе с тем НПЗ фактически несут социальную нагрузку и обеспечивают низкий уровень цен для нашего населения в сравнении с Россией и соседними странами – с той же Польшей, Прибалтикой.

По некоторым заявлениям и подсчетам социальная льгота, которую получают наши автовладельцы, составляет около 20-30 копеек на каждый литр.





Безусловно, для отечественных предприятий недопустимо наличие отрицательных финансовых показателей. Такие показатели не дают возможности обеспечивать дальнейшую модернизацию и получать дополнительные кредитование и финансирование от белорусских банков.





Какими темпами будет дальше идти подорожание?





Повышение цен на топливо до конца года будет продолжаться уже заданными темпами, потому что темпы увеличения стоимости нефти на мировых рынках достаточно высокие. На текущий момент даже то повышение, которое проводит концерн «Белнефтехим», не покрывает темпов роста стоимости нефти, которые сейчас наблюдаются на мировых рынках.





Разница цен в Беларуси сейчас составляет где-то 7-11% по отношению к российским розничным ценам. Повысить стоимость топлива до российского уровня в Беларуси планируется на конец этого года – начало 2019.





На разнице цен зарабатывают автовладельцы. А расходы несут НПЗ





Если сравнивать с той же Польшей, то цены там в полтора-два раза, в зависимости от региона, превышают наши. Поэтому и количество частных топливовозов, которые вывозят топливо в Польшу, на текущий момент увеличилось. Чем больше разница между ценами в Польше и Беларуси, тем больше количество тех, кто хочет заработать на этой разнице.





Вот, к примеру, в прошлую субботу я был в Варшаве. Там стоимость автомобильного топлива составляет 5,04-5,14 злотых, а курс доллара 3,6 злотых. Получается, что литр 95-го бензина стоит в Польше около 1,42-1,43 доллара, дизель – чуть меньше – 1,38 долларов, а у нас около 0,66 доллара.





В Польше цены на автомобильное топливо примерно в 2,1 раза выше. Такая разница создает условия к тому, чтобы частные топливовозы вывозили топливо в Польшу и лично обогащались.





При этом понятно, что зарабатывают частные лица, а все расходы несут наши НПЗ, уходя в финансовый минус. Даже по элементарной экономической логике, нефтеперерабатывающие предприятия не должны нести убытки.





Должна выстраиваться политика, которая позволяла бы минимизировать эту льготируемость и такие тепличные условия. И выводить наши внутренние цены, по крайней мере, на уровень цен РФ, потому что у нас единое экономическое пространство в рамках ЕАЭС. Во-вторых, мы граничим с ЕС.





Конечно, существующие льготные условия, с одной стороны, позволяют создавать определенную подушку безопасности для развития для белорусских предприятий. Низкие цены на топливо делают белорусскую продукцию более конкурентоспособной по цене.





Вместе с тем надо понимать, что повышение конкурентоспособности белорусских предприятий за счет убытков НПЗ - непозволительно.





В условиях роста цен на энергоресурсы конкурентоспособность надо повышать за счет оптимизации внутренних процессов на предприятиях и увеличения эффективности работы их активов и производительности. То есть не за счет количественных, а качественных показателей.









У властей нет альтернативы росту цен на топливо





Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии Mуfin.by о ситуации в Беларуси с ценами на бензин отметил:





- Ситуация с ценами на бензин, мне кажется, у нас в Беларуси достаточно простая. У нас фактически несколько лет цены на бензин не менялись. При том, что на мировых рынках цены на нефть восстанавливались после падения. При этом рос курс иностранных валют . Можно вспомнить, что еще несколько лет назад у белорусского бензина был ценовой ориентир – доллар за литр.





Давно известна модель нашей нефтепереработки. На экспорте продуктов нефтепереработки наши нефтеперерабатывающие заводы зарабатывают. А на поставках на внутренний рынок по административной заниженной цене заводы несут убытки.





Еще несколько лет назад прибыль от экспорта обычно превышала убытки от поставок на внутренний рынок. Сейчас ситуация изменилась. Так, за семь месяцев этого года (более свежих официальных данных пока нет) предприятия нефтепереработки понесли убытки около 50 млн рублей. Таков итоговый результат их деятельности от поставок на внутренний и на внешний рынки.





Можно еще напомнить, что у нас цена на топливо ниже, чем в России. В этой ситуации альтернативы росту цен по сути нет.





Понятно, что эта мера для тех, кто покупает бензин и дизтопливо, болезненная. И, собственно говоря, уже достаточно давно власти придумали компромисс – между необходимостью поднятия цен и тем, что эта мера непопулярная.





Они выбрали путь наименьшего возможного повышения – это разовое повышение на копейку. Но зато это повышение делается регулярно.





В свое время у нас были повышения цен на автомобильное топливо, с одной стороны, реже, а с другой – разовые подорожания были более значительные. Это имело такие последствия, как огромное очереди на заправках накануне повышения. Были также общественные акции автомобилистов типа «Стоп бензин».





Сейчас на нынешнее регулярное повышение на копейку никто активно не реагирует – ни акциями, ни даже очередями. Поэтому, скорее всего, это такой разумный компромисс.





Может быть, нефтепереработчикам хотелось бы, чтобы цены росли и побыстрее. Но, чтобы не будоражить население, власти и «Белнефтехим» пошли таким путем. И, вероятнее всего, в ближайшее время такой способ повышения цен в таком же темпе и продолжится.





Я воздержусь от прогноза, какой может быть цена к концу года. Все-таки у нас цена на бензин для населения и, кстати говоря, в первую очередь, для сельхозпредприятий вопрос не столько экономический, сколько политический.





Поэтому в такой ситуации прогнозировать динамику цен достаточно сложно. Это, в общем-то, касается любых цен, которые устанавливаются административно. Такое же бессмысленное занятие заглянуть далеко вперед и попытаться спрогнозировать, какие, например, будут к концу года цены на услуги ЖКХ.