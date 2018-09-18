Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Безопасная дорога в школу!» пройдёт завтра на дорогах Пинского района



Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий 20 сентября силами ГАИ, ДПС на территории Пинского района будет проводиться Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Безопасная дорога в школу!».

— Уважаемые родители! Учебный год начался, а дети, продолжая радоваться сухой и теплой погоде, используют свои велосипеды на дворовых площадках, а также по дорогам общего пользования, в том числе и в тёмное время суток, так как с осенью темнеет рано. Объясните детям, что велосипедисты — одни из самых уязвимых участников дорожного движения и напомните правила движения на велосипеде на дворовых территориях и дорогах общего пользования. Тем самым вы можете предупредить беду.

Многих трагедий можно было бы избежать, будь велосипед оборудован надлежащим образом: фарами (катафотами) белого цвета спереди, красного – сзади, а велосипедист использовал в ночное темное время фонарик и жилет со световозвращающими вставками, что позволяет увеличить видимость велосипедиста в свете фар водителя от 140 (при ближнем свете) до 400 метров (при дальнем). Это расстояние позволяет водителю применить меры торможения и избежать наезда.

На территории Пинского района за истекший период текущего 2018 года дорожно-транспортных происшествий с участием детей, не зарегистрировано, однако в 2017 году зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка получили телесные повреждения.

Основными причинами совершения данных ДТП с участием несовершеннолетних явилось нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств.

Не забывайте, что Правила дорожного движения — закон дороги, их знание необходимо. Правила дорожного движения необходимо не только знать, но и соблюдать!

Будьте бдительны и дисциплинированны на дорогах.

Помните — дорога ошибок не прощает!

Госавтоинспекция Пинского РОВД.