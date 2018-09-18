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Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Безопасная дорога в школу!» пройдёт завтра на дорогах Пинского района
19.09.2018 — Разное | Полесская правда
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— Уважаемые родители! Учебный год начался, а дети, продолжая радоваться сухой и теплой погоде, используют свои велосипеды на дворовых площадках, а также по дорогам общего пользования, в том числе и в тёмное время суток, так как с осенью темнеет рано. Объясните детям, что велосипедисты — одни из самых уязвимых участников дорожного движения и напомните правила движения на велосипеде на дворовых территориях и дорогах общего пользования. Тем самым вы можете предупредить беду.
Многих трагедий можно было бы избежать, будь велосипед оборудован надлежащим образом: фарами (катафотами) белого цвета спереди, красного – сзади, а велосипедист использовал в ночное темное время фонарик и жилет со световозвращающими вставками, что позволяет увеличить видимость велосипедиста в свете фар водителя от 140 (при ближнем свете) до 400 метров (при дальнем). Это расстояние позволяет водителю применить меры торможения и избежать наезда.
Основными причинами совершения данных ДТП с участием несовершеннолетних явилось нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств.
Не забывайте, что Правила дорожного движения — закон дороги, их знание необходимо. Правила дорожного движения необходимо не только знать, но и соблюдать!
Будьте бдительны и дисциплинированны на дорогах.
Госавтоинспекция Пинского РОВД.
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Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Безопасная дорога в школу!» пройдёт завтра на дорогах Пинского района
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