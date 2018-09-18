В Пинске правоохранители переводятся на усиленный вариант несения службы на время проведения спецмероприятий



С 21 по 23 сентября органами внутренних дел Пинского горисполкома с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений будет проводится профилактическая отработка по обеспечению правопорядка на территории города Пинска. К содействию в обеспечении правопорядка приступят также военнослужащие в/ч 5526 внутренних войск МВД.

Правоохранителями будет увеличено количество нарядов, пеших и автопатрулей, рейдов и иных контрольно-профилактических мероприятий. Особое внимание будет уделено отработке мест с наиболее сложной криминогенной обстановкой, мест неоднократного совершения правонарушений и преступлений и мест массового пребывания граждан.