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В Пинске правоохранители переводятся на усиленный вариант несения службы на время проведения спецмероприятий

19.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинске правоохранители переводятся на усиленный вариант несения службы на время проведения спецмероприятий
С 21 по 23 сентября органами внутренних дел Пинского горисполкома с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений будет проводится профилактическая отработка по обеспечению правопорядка на территории города Пинска. К содействию в обеспечении правопорядка приступят также военнослужащие в/ч 5526 внутренних войск МВД.

Правоохранителями будет увеличено количество нарядов, пеших и автопатрулей, рейдов и иных контрольно-профилактических мероприятий. Особое внимание будет уделено отработке мест с наиболее сложной криминогенной обстановкой, мест неоднократного совершения правонарушений и преступлений и мест массового пребывания граждан.

 
 
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> С 21 по 23 сентября органами внутренних дел Пинского горисполкома с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений будет проводится...
 
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