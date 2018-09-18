|
В Пинске правоохранители переводятся на усиленный вариант несения службы на время проведения спецмероприятий
19.09.2018 — Разное | Полесская правда
>
Правоохранителями будет увеличено количество нарядов, пеших и автопатрулей, рейдов и иных контрольно-профилактических мероприятий. Особое внимание будет уделено отработке мест с наиболее сложной криминогенной обстановкой, мест неоднократного совершения правонарушений и преступлений и мест массового пребывания граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске правоохранители переводятся на усиленный вариант несения службы на время проведения спецмероприятий
> С 21 по 23 сентября органами внутренних дел Пинского горисполкома с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений будет проводится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)