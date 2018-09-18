ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель Audi, устроивший погоню в Минске, получил штраф более 1000 рублей за неповиновение милиции

19.09.2018 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Водитель Audi, который устроил погоню со стрельбой в Минске, за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий получил штраф в размере 45 базовых величин. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

19 сентября суд Фрунзенского района Минска на открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) в отношении 65-летнего водителя Audi, который накануне, устроил гонки с ГАИ по столице. Постановлением по делу об административном правонарушении мужчина подвергнут штрафу в доход государства в размере 1102 рубля 50 копеек (45 базовых величин).

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента его объявления.

Напомним, около 14.50 на трассе Р28 (Минск — Молодечно) возле деревни Лошаны Минского района водитель Audi 80 с российскими номерами не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Автомобиль двигался в сторону Минска, водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке. В районе Заславля по техническим причинам служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить преследование.

Далее преследование Audi продолжил на улице Тимирязева уже другой экипаж ГАИ. Водитель повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра «Корона», однако не остановился, а продолжил движение по тротуару в направлении входа на станцию метрополитена «Молодежная».

Инспектор применил табельное оружие для остановки авто, так как действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Однако и с помощью стрельбы водителя остановить не удалось: он продолжил движение по тротуару возле ТЦ, затем выехал на улицу Кальварийскую и повернул на Жудро, где продолжил движение по встречной полосе.

На улице Жудро водитель врезался в стоящие автомобили. Здесь Audi заблокировали служебные автомобили ГАИ.

Водителя задержали. Им оказался 65-летний гражданин Беларуси, у него есть водительское удостоверение соответствующей категории, мужчина был трезв. Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД пояснить не смог.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента его объявления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси заявляет об усилении внешних рисков для национальной экономики из-за антироссийских санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика