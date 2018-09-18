Водитель Audi, устроивший погоню в Минске, получил штраф более 1000 рублей за неповиновение милиции

Водитель Audi, который устроил погоню со стрельбой в Минске, за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий получил штраф в размере 45 базовых величин. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

19 сентября суд Фрунзенского района Минска на открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) в отношении 65-летнего водителя Audi, который накануне, устроил гонки с ГАИ по столице. Постановлением по делу об административном правонарушении мужчина подвергнут штрафу в доход государства в размере 1102 рубля 50 копеек (45 базовых величин).

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента его объявления.

Напомним, около 14.50 на трассе Р28 (Минск — Молодечно) возле деревни Лошаны Минского района водитель Audi 80 с российскими номерами не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Автомобиль двигался в сторону Минска, водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке. В районе Заславля по техническим причинам служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить преследование.

Далее преследование Audi продолжил на улице Тимирязева уже другой экипаж ГАИ. Водитель повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра «Корона», однако не остановился, а продолжил движение по тротуару в направлении входа на станцию метрополитена «Молодежная».

Инспектор применил табельное оружие для остановки авто, так как действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Однако и с помощью стрельбы водителя остановить не удалось: он продолжил движение по тротуару возле ТЦ, затем выехал на улицу Кальварийскую и повернул на Жудро, где продолжил движение по встречной полосе.

На улице Жудро водитель врезался в стоящие автомобили. Здесь Audi заблокировали служебные автомобили ГАИ.

Водителя задержали. Им оказался 65-летний гражданин Беларуси , у него есть водительское удостоверение соответствующей категории, мужчина был трезв. Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД пояснить не смог.