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Нацбанк Беларуси заявляет об усилении внешних рисков для национальной экономики из-за антироссийских санкций

19.09.2018 17:08 — Разное | Интерфакс  
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Правление Национального банка Беларуси заявляет об ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры для белорусской экономики из-за расширения антироссийских санкций.

"Развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней конъюнктуры. Важным фактором этого выступает складывающаяся ситуация в России, прежде всего из-за увеличения торговых ограничений и политики санкций против нее", - сказано в опубликованном комментарии правления НББ по поводу принятого в среду решения сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10%.

По данным НББ, в РФ "наблюдается усиление оттока капитала и существенное ослабление российского рубля, что станет фактором ускорения инфляционных процессов в России".

Правление НББ также подчеркивает "увеличение неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки". Из-за эскалации торговых войн существуют риски замедления темпов роста экономик других стран – основных торговых партнеров и усиления колебаний на финансовых рынках, считают в НББ.

Реализация внешних рисков может привести к давлению на инфляцию и повысить инфляционные ожидания в Беларуси, констатируют в Нацбанке.

В связи с этим НББ констатировал необходимость сохранения сложившихся монетарных условий "для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции".

В Нацбанке также отмечают, что характерное для начала 2018 года укрепление реального обменного курса белорусского рубля, которое вызвало его переоцененность, в III квартале  позволило снизить инфляционное давление со стороны цен на импортируемые товары.

Сложившие на рынке процентные ставки не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции, полагают в НББ.

"В этих условиях сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне (10% - ИФ) будет способствовать нахождению инфляции в ближайшие годы на уровне 5%", - считают в НББ.

По оценке правления Нацбанка, экономический рост в Беларуси "приближается к равновесному уровню". "Экономическая активность Беларуси замедляется после высоких темпов восстановительного роста", - сказано в комментарии.

В НББ отмечают, что потребительский спрос пока остается достаточно высоким. В то же время интенсивность роста потребительского кредитования и реальных заработных плат замедляется.

"В последующем темп роста экономики оценивается близким к равновесному и, как следствие, не будет оказывать на цены ни понижающего, ни повышающего влияния", - считают в Национальном банке.

 
 
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Правление Национального банка Беларуси заявляет об ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры для белорусской экономики из-за расширения антироссийских...
 
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