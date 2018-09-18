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На белорусских АЗС сети "Газпромнефть" соберут книги для пожилых людей

19.09.2018 16:39 — Разное | Интерфакс  
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На АЗС сети "Газпромнефть" в Беларуси появились специальные стеллажи для сдачи книги. Собранная литература пополнит библиотеки домов-интернатов для пожилых людей и специальных детских учреждений.

#ЗаЧтение – волонтерский проект сотрудников "Газпромнефть-Белнефтепродукт", к реализации которого компания приглашает присоединиться своих клиентов. Проект не закончится только сбором литературы. Волонтеры предприятия проведут для жильцов домов-интернатов совместные чтения и сеансы библиотерапии. Кроме того, состоится серия встреч с врачом-геронтологом.

Найти полки, где можно оставить литературу, проще всего по значку #ЗаЧтение, который находится над стеллажами. Каждый участник проекта получит в подарок специально разработанные сувениры. Выбрать можно между наклейками и закладками с яркими персонажами.

"Мы надеемся, что #ЗаЧтение найдет отклик не только у наших сотрудников, но и у клиентов. Ведь от отзывчивости в нашем случае зависит его успешность. Думаю, что в домашних библиотеках белорусов есть много книг, которые найдут новых увлеченных читателей. Мы поставили перед собой цель, не просто пополнить библиотечные фонды, но и напомнить о том, что у разных поколений есть то, что их объединяет. В нашем случае, любовь к хорошим книгам и вдумчивому чтению", - прокомментировала заместитель директора по организационным вопросам ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Ольга Задаля.

Для того чтобы упростить логистику сбора книг, стеллажи размещены именно на АЗС. Необходимость везти литературу в определенные места для сбора часто становится преградой для участников, ведь это лишние затраты сил и топлива. Теперь перед каждым выездом водители могут положить в автомобиль пару книг и внести свой вклад в проект во время очередной заправки.

Поделиться литературой можно будет до ноября 2018 года на минских АЗС №6 (ул. Ваупшасова, 12), №9 (ул. Матусевича, 35А), №48 (ул. Кижеватова, 84), №51 (пр. Партизанский, 103б), №72 (ул. Купревича, 2а), №24 (Щемыслицкий с/с, М 9, 27 км) и №33 (Сеницкий с/с, М9, 20 км).

Скоро такая возможность появиться у клиентов в Бресте, Витебске, Гомеле и Гродно. Позже все собранные книги отсортируют и отвезут в библиотеки.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". "Родные города" - комплексная программа социальных инвестиций "Газпром нефти". Ее цель – повышение качества жизни в регионах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На АЗС сети "Газпромнефть" в Беларуси появились специальные стеллажи для сдачи книги. Собранная литература пополнит библиотеки домов-интернатов для пожилых людей...
 
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