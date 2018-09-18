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Россия планирует наращивать кредитование иностранных государств

19.09.2018 16:30 — Разное | Интерфакс  
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Россия планирует наращивать кредитование иностранных государств, чтобы поддержать рост экспорта, следует из проекта федерального бюджета на трехлетку.

Согласно документу, в 2019 году предоставление государственных финансовых и экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юрлицам запланировано в объеме 236,4 млрд рублей, то есть $3,7 млрд.

Уже в 2020 году этот показатель достигнет 287,1 млрд рублей - $4,5 млрд, а в 2021 году - 320 млрд рублей, или $5 млрд.

"Указанные объемы средств необходимы для завершения действующих проектов и выполнения РФ принятых обязательств в рамках действующих межправительственных договоренностей, а также в целях оказания государственной финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции", - сказано в пояснительной записке к документу.

 
 
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Россия планирует наращивать кредитование иностранных государств, чтобы поддержать рост экспорта, следует из проекта федерального бюджета на трехлетку. Согласно...
 
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