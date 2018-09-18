Белорусский премьер предлагает Сбербанку РФ расширить сотрудничество

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился в среду с первым заместителем председателя правления ПАО "Сбербанк" Львом Хасисом, сообщает пресс-служба белорусского Совмина.

"Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанк в реализации проектов, значимых для экономики и промышленного сектора страны… Премьер-министр также выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным", - сказано в сообщении.

По словам премьер-министра, "сегодня в экономике Беларуси работает порядка 3,8 млрд долларов ресурсов, предоставленных по разным каналам группой Сбербанк". "Все они представлены на рыночных условиях. Это подразумевает то, что это взаимовыгодные проекты. Как для Республики Беларусь, так и для Сбербанка", - подчеркнул С.Румас.

В свою очередь Л.Хасис отметил перспективность белорусского рынка для Сбербанка, который считает этот рынок стратегически важным. "Он выразил готовность обсудить широкий круг вопросов для активизации взаимодействия с Республикой Беларусь по различным направлениям", - сказано в сообщении Совмина.

Как сообщалось, глава Сбербанка Герман Греф встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в конце июня. После встречи было принято решение о назначении председателем правления БПС-Сбербанка Игоря Меркулова, который занимал пост заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка - управляющего омским отделением банка.

Г.Греф также заявлял о готовности инвестировать новые ресурсы в экономику Беларуси. По его оценке, в 2018 году рентабельность капитала Сбербанка в Беларуси составит не менее 20%.

Кроме того, Г.Греф заявлял о заинтересованности в продаже белорусскому Паритетбанку (принадлежит правительству Беларуси) украинской "дочки" Сбербанка. НБУ 25 июля повторно получил от Паритетбанка пакет документов для сделки, но пока не предоставил официального ответа.

БПС-Сбербанк (98,43% акций принадлежит Сбербанку России) входит в число системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 4-е место среди 24 белорусских банков.