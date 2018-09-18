«Адская неделя»: что нужно делать раз в году, чтобы чувствовать себя фантастически

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На создание этой методики бизнес-консультанта Ларссена вдохновил его армейский опыт.

Коуч и бизнес-консультант Эрик Бертран Ларссен, служивший в норвежском спецназе, считает, что переломным моментом в его жизни стала так называемая «Адская неделя» — череда физических и моральных испытаний, с которыми сталкиваются солдаты норвежской армии, желающие получить звание офицера. «Она подарила мне самые приятные чувства из тех, что я когда-либо испытывал. Я достиг результата. Я получил признание. Никогда раньше моя повседневность не менялась так кардинально», — написал он в книге «На пределе».

Именно армейский опыт вдохновил Ларссена на создание «гражданской» версии «Адской недели». «Адская неделя» по Ларссену — это семь дней продуктивной работы, здорового питания и осознанности, которые должны раскрыть ваш потенциал и зарядить энергией для перемен к лучшему. Главные правила этой непростой недели таковы:

— подъем в пять утра и сон с десяти часов вечера

— безупречный внешний вид

— ежедневные занятия спортом

— отказ от вредной пищи

— контроль за своей цифровой жизнью

— сосредоточенная сверхпродуктивная работа

— и, наконец, 41 час без сна с четверга по пятницу.

В интервью «Harvard Business Review — Россия» Эрик Ларссен рассказал о том, кому может помочь его «Адская неделя» и что нужно знать, если вы решили испытать ее на себе.

О программе:

- Я разработал ее после нескольких лет работы коучем. Я в тот момент понял, что многие люди на самом деле знают, чего им не хватает, чтобы прекрасно себя чувствовать и эффективно работать, но ничего для этого не делают. А причина в том, что они боятся трудностей и перемен, без которых невозможно стать лучшей версией себя.

Я работал в международной консалтинговой фирме, и один из моих клиентов, глава крупной норвежской компании, знал, что может быть еще эффективнее. Он хотел больше общаться с сотрудниками с глазу на глаз, вдохновлять их, быть визионером, ответственнее подходить к постановке и реализации задач, чаще проявлять инициативу, привлекая новых потенциальных клиентов. Когда я спросил, почему же он этого не делает, он сказал, что не готов брать на себя новые трудные обязательства, пока дела в общем и целом и так обстоят неплохо.

Тогда я вспомнил свой армейский опыт, вспомнил, как неделю мы с товарищами должны были выкладываться по полной, ежедневно превозмогая себя. Я бросил руководителю вызов и предложил ему поработать на пределе своих возможностей ровно одну неделю. Зная, что через семь дней можно будет вернуться к своим старым привычкам, он согласился. Неделю спустя клиент позвонил мне и с детским восторгом рассказал, что это испытание оказалось куда веселее и проще, чем он думал. Благодаря «Адской неделе» он многое про себя понял и использовал это в дальнейшем. Он стал моим первым клиентом, опробовавшим на себе этот метод.

Есть три модели высокоэффективных культур: это армия, бизнес и спорт. У меня есть опыт взаимодействия со всеми тремя. Армия, например, может научить вас выходить за пределы своих возможностей, дать понять, что вы способны на большее, чем думаете. Согласитесь, этот навык может пригодиться в деловой среде.

У спортсменов вы можете научиться правильно идти к поставленным целям. Лучшие спортивные тренеры и атлеты знают, что поставленная задача должна вызывать моментальную эмоциональную реакцию, огонь в глазах, без этого любые усилия для ее достижения будут напрасны. Так же и в бизнесе. Когда я консультирую CEO компаний, я должен видеть, что они «горят» целями, которые ставят перед собой, хорошо понимают, зачем им это нужно, кто они сейчас и кем хотят стать.

Еще один урок, который можно почерпнуть из мира спорта, в том, что борьба за первое место происходит не во время финальных соревнований, когда ты находишься на стадионе под софитами. Настоящая борьба — это наши ежедневные решения и действия, каждое из которых приближает или отдаляет от главного приза. Я делаю так, чтобы мои клиенты принимали больше правильных решений в повседневной жизни, а для этого им необходим контроль над своими мыслями и эмоциями. Я — эмоциональный коуч, я учу людей контролировать свои чувства, которые и определяют наше поведение.

О раннем подъеме:

- Для многих людей, и даже для меня, ранний подъем — это тяжело. Но в этом и заключается причина, по которой вам стоит бросить себе такой вызов. Рано проснуться — одна из самых непростых задач повседневной жизни. И именно из-за того, что вам это так трудно дается, вы должны это попробовать. Если на одну неделю вы сможете изменить эту привычку, вы поймете, что способны изменить и любую другую.

Каждое утро, когда вы начинаете с собой торговаться, придумывать оправдания, уговаривать себя «Я лучше работаю вечером, я не создан для такого режима дня», ваше эмоциональное начало берет верх над рациональным. Возможно, в жизни вы делаете точно так же и упускаете возможности из-за того, что вам свойственно придумывать оправдания для своего малодушия.

Мне тоже тяжело вставать в пять утра, и именно поэтому я это делаю. Это дает мне чувство гордости. Ранний подъем, чашка кофе, пробежка, медитация, чтение, работа над книгой — это фантастическое начало дня, которым я сам распоряжаюсь. А ведь из этих дней складывается вся наша жизнь.

Большинство людей не отдает отчет своим мыслям и эмоциям, они плывут по течению и надеются, что жизнь будет хорошей. Если вы просыпаетесь, когда вам уже нужно выходить из дома, если вы не успеваете позавтракать, если вы не успеваете подготовиться, если вы надеваете что попало, если вы не можете найти внутренний баланс, — все, ваш день уже пошел насмарку. А «Адская неделя» позволяет вам обрести контроль. У меня было несколько «Адских недель» в армии, и, хотя с того момента прошло почти 25 лет назад, я до сих пор вспоминаю этот опыт. Я не боюсь усталости. Не боюсь работать на пределе. Не боюсь пробовать новое. Не боюсь провала, потому что «Адская неделя» научила меня, что это неотъемлемая часть успеха, неотъемлемая часть жизни. Я понимаю, как важен контраст: чтобы чувствовать себя фантастически, нужно иногда чувствовать себя плохо, терпеть неудобства и неопределенность.

Мой метод — это не универсальное решение всех проблем, это концепция, которую вы можете подстраивать под свои задачи. Если вы решили стать коучем для самого себя и устроить себе «адскую неделю», очень важно уделить время подготовке, спросить себя: «Чего я хочу добиться, как я могу адаптировать советы из книги к моим интересам?» Если вставать рано не для вас, хорошо, займитесь своей диетой или тем, как вы общаетесь с другими людьми. Сосредоточенно ли вы работаете или все время отвлекаетесь на телефон и соцсети? Проявляете ли вы инициативу в решении рабочих вопросов и не только? Кому вы давно не звонили? Займитесь этим.

Подготовка к «Адской неделе»:

- Подготовка — это 50% «Адской недели». Повторю, мы на самом деле часто знаем, что должны эффективно работать, жить сегодняшним днем, правильно питаться, заниматься спортом. У нас у всех есть «надо бы» и «если бы», но нет четкого ответа на вопрос «почему?». Почему вы хотите быть лучшей версией себя? Почему вы должны себя преодолеть? Зачем вам что-то менять? Как вы почувствуете себя, добившись поставленной цели? Без ответов на эти вопросы вы провалите «Адскую неделю», потому что у вас не будет необходимой силы воли, уверенности, стремления делать что-то по-другому.

«Адская неделя» — для людей, которые недовольны собой и видят в себе потенциал для развития, готовность меняться. Прежде чем опробовать ее на себе, вы должны понять, что вы можете сделать за эту неделю, что сделает вас счастливее или продуктивнее. Это требует серьезного обдумывания, обсуждения с друзьями и коллегами. Своим клиентам я всегда советую получить обратную связь от своих близких, коллег, подчиненных, начальства.

Соберите информацию, обдумайте, кто вы и кем хотите стать, и попробуйте стать лучшей версией себя — на неделю. Через неделю вы поймете, что рано вставать, правильно питаться, бегать по утрам, работать, не отвлекаясь, совсем не так сложно, и вы готовы делать это и дальше.

О внешнем виде:

- Я хочу, чтобы во время «Адской недели» люди уделяли большее внимание деталям. Когда утром вы чистите ботинки, гладите рубашку (не только ту часть, которую видно из-под пиджака, а всю рубашку), завязываете галстук, когда вы делаете макияж, вы обращаете внимание на мелочи, делаете больше, чем от вас требуется. Вы на пределе во всех аспектах своей жизни. Это ментальное упражнение, символическое действие, которым вы даете себе понять, что готовы к новому дню, готовы выкладываться на все 100%.

То, как вы ходите, стоите, то, как вы двигаетесь, то, что на вас надето, влияет на ваше самоощущение. Я не хочу сказать, что носить удобную одежду, как это делает, например, Марк Цукерберг, — неправильно. Я всего лишь предлагаю вам способ обращать больше внимания на то, как внешний вид влияет на ваши чувства. Если вы бизнесмен и обычно носите рубашку и пиджак, во время «Адской недели» добавьте к ним хороший галстук. Покажите себе, что эта неделя — особенная.

Контроль за цифровой жизнью:

- У меня есть теория, что вскоре в обществе появится новое классовое деление на людей, которые понимают, как на них влияет постоянное присутствие онлайн, и на тех, кто этого не понимает. Последние доступны 24 часа, проверяют телефон сотни раз в день и постепенно становятся все более несчастными.

Я работал в международной консалтинговой компании, в которой это прекрасно понимали. Руководство не разрешало сотрудникам брать телефон на совещания и призывало их отказываться от него на несколько часов дома после работы.

Когда вы летите в самолете, вы ведь без особых проблем можете провести несколько часов вне зоны доступа? Люди заблуждаются, думая, что упускают что-то, лишаясь онлайн-присутствия. Напротив, чем больше вы подвергаете свой мозг беспорядочности цифрового мира, чем чаще отвлекаетесь и переключаете внимание, тем медленнее он работает.

Это касается и меня. Я не хочу все время отвлекаться, поэтому у меня нет email-клиента в телефоне, почту я проверяю раз в день, уже год я не пользуюсь соцсетями и стал испытывать гораздо меньше стресса. Я ведь не врач скорой помощи, никто не умрет, если не получит моего ответа моментально.

Если утром вы первым делом проверяете телефон — дело дрянь. Вы начинаете сразу стимулировать свой мозг, который пока находится в состоянии спокойствия. У вас есть редкая возможность побыть в тишине, выпить кофе, позавтракать, ни на что не отвлекаясь. Этот покой вы сможете сохранить на весь день. Позвольте себе отключиться. Я могу с уверенностью сказать: самые успешные предприниматели, с которыми я когда-либо работал, доступны меньше, чем обычные предприниматели. Они знают цену, которую платят те, кто постоянно на связи.

Как «Адская неделя» влияет на бизнес:

- Я не уверен, что могу рассказывать про все компании, с которыми я сотрудничал, но есть случай, когда про «Адскую неделю» написали в газетах.

Несколько лет назад, когда мой метод был на пике популярности в Норвегии, руководство одного из самых крупных скандинавских банков Nordea решило использовать мой метод, чтобы повысить мотивированность и результативность своих сотрудников. Оно предложило им эту идею, и большинство с энтузиазмом согласились попробовать.

Все началось с того, что в один понедельник в пять утра я выступил перед ними. Мы с руководством банка составили ряд правил, которым сотрудники должны были следовать в течение недели, основываясь на моей книге и на интересах Nordea. Банкам всегда нужны новые клиенты, поэтому сотрудники должны были делать больше холодных звонков, чем когда-либо до этой недели. Кроме того, они согласились на ежедневные физические упражнения, отказ от пустых разговоров с коллегами, а в один из дней должны были не ходить, а бегать, чтобы зарядиться энергией.

Банк пригласил тренеров, которые проводили совместные утренние тренировки. Сотрудников обеспечили правильным питанием. В общем, было сделано все, чтобы компания провела фантастическую «Адскую неделю». Обратная связь по итогам недели была крайне позитивной. Не вспомню цифровые показатели, но все участники эксперимента, с которыми я общался, рассказывали, как многое они смогли почерпнуть из этого опыта. Такая инициатива не только повышает мотивацию и результативность сотрудников, она позволяет им лучше узнать друг друга, стать более сплоченным коллективом, потому что работники делают вместе что-то необычное, вдохновляют и ободряют друг друга.

Норвежские журналисты, впрочем, отнеслись к моему методу с меньшим энтузиазмом. «Как можно ожидать и требовать от сотрудников таких непосильных трудов?!» — спрашивали они на страницах своих изданий. Я помню, один журналист назвал мой подход тиранией. Но я спокойно отношусь к тому, что кто-то считает, что я не прав. Мне достаточно того, что я заставляю людей думать о своих действиях и решениях.

Зачем нужна бессонная ночь с четверга на пятницу:

- Четверг — день, когда вам нужно бросить себе вызов. Вместо отказа от сна могло бы быть любое другое испытание, и все же бессонная ночь — одно из самых эффектных. Не спать — это очень тяжело и некомфортно. Но жизнь вообще сложная штука, и все люди время от времени сталкиваются с трудностями. Если вы не можете справиться с недостатком комфорта и даете волю эмоциям, вы не сможете правильно действовать, если когда-нибудь ситуация выйдет из-под контроля, ведь в суровых условиях нужен крепкий разум.

Давайте я еще раз вернусь к моему армейскому опыту, чтобы проиллюстрировать это. Мне было 23 года, «Адская неделя» еще не изменила меня, и уже несколько дней мы выполняли упражнения на выносливость. Была ночь, привал, через несколько часов мы должны были выйти на следующий патруль. Все эти четыре или пять дней я мало ел, тащил тяжелый рюкзак, был голоден, дрожал от холода, у меня болели шея и ноги. Я жаловался, ругался, был полон негатива. «Армейская жизнь — дерьмо», — думал я. Мне было плохо, я возненавидел армию, плохую погоду и все на свете. И тут вдруг я увидел моего соратника, который сидел под деревом в десяти метрах от меня. Он разговаривал с другим солдатом, и его вид говорил о том, что он пребывает в отличном настроении. Он прошел через те же испытания, что и я. Он не был заметно сильнее меня. Мы были ровесниками, но я был полон ненависти, а он был счастлив. Я направился к нему, чтобы потребовать объяснений. Я хотел, чтобы он объяснил, почему он такой, черт побери, счастливый в такую ужасную погоду. Я спросил, как у него дела. Он улыбнулся и ответил: «У меня все отлично: мои ноги — сухие. А твои?» И в эту секунду я кое-что понял. Я понял, что люди могут в любой ситуации фокусировать свое внимание и решать, о чем они хотят думать.

Возвращаясь к вашему вопросу, еще раз скажу: да, не спать всю ночь в четверг тяжело. Но я уверяю вас, эту ночь можно провести весело и продуктивно. С мысли об усталости можно переключиться на что-то более интересное. Можно сходить на пробежку. Можно выпить кофе и устроить генеральную уборку. Можно сделать что угодно! Эта ночь докажет вам, что вы можете справиться со всем, даже если это очень трудно. Если вы способны на это, вы способны на все.

О нагрузках и эмоциональном выгорании:

- Свою книгу «На пределе» я написал для людей, которым не удается работать продуктивнее. Те же, кто работает слишком много и усердно, добьются большего, если будут использовать «Адскую неделю», чтобы отключиться и позволить себе работать меньше.

Я работал с людьми, которые проводили в офисе по 15 часов в день. Я знаю, что такой подход работает только в краткосрочной перспективе. Главное — найти баланс. Гораздо большего можно добиться, уделяя больше времени отдыху, сну, медитации, разнообразным занятиям, которые перезаряжают мозг. Не надо стараться все время быть — или казаться — занятыми. Не надо гордиться тем, что вы спите по четыре—пять часов в день и находитесь на пороге выгорания. Вы занимаетесь самообманом!

Как часто нужно устраивать «Адскую неделю»:

- Я устраиваю себе такую неделю раз в год. Для кого-то, возможно, хватит и одного раза в жизни. Многие руководители, с которыми я работал, говорят, что делают это в первую неделю нового года, чтобы зарядиться энергией на весь год вперед. В любом случае каждый должен решить для себя это сам.