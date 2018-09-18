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«Городской лесничий»: Минску невыгоден элитный жилищный комплекс от «А-100» в центре города

19.09.2018 17:07 — Разное | KYKY  
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Компания «А-100 Девелопмент» планирует построить закрытый элитный жилищный комплекс на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка №1. Проект застройки еще не завершен, пишет «Белсат». Но координатор кампании «Городской лесничий» Игорь Корзун, которому вместе с другими активистами уже показали проект на закрытых встречах, опасается, что проект невыгоден городу и что «А-100 Девелопмент» неожиданно купила сквер на улице Киселева – и неизвестно, сделает ли с ним что-то.

Территорию в 6,76 гектаров в границах проспекта Независимости, проспекта Машерова, улицы Красной и улицы Киселева продали компании «А-100 Девелопмент» год назад за 8,8 миллиона долларов. Там должно быть построено элитное жилье. Застройка коснется не только территории бывшего троллейбусного депо, но и здания, где раньше размещалась галерея «Ў». 

Представители компании пригласили общественных активистов на две закрытые встречи (в марте и сентябре), где презентовали проект застройки территории. Координатор кампании «Городской Лесничий» Игорь Корзун отметил, что на встречах представители «А-100 Девелопмент» просто сообщали о своих планах, а предложения и замечания активистов не учитывали.

По словам Игоря, проект застройки вызывает ряд вопросов. Например, выяснилось, что компания выкупила территорию сквера на улице Киселева, хотя изначально в проекте он оставался в собственности города. Компания обещает, что сквер останется сквером, ничего строить на его месте не планируется. Корзун в этом сомневается: «Мы же понимаем, что деревья там старые, жить им осталось недолго. Поэтому может сложиться ситуация, что ценность этого сквера (именно как сквера) будет минимальной. А поскольку это уже будет частная территория, то они смогут построить там что угодно. Вопрос: зачем им этот парк? Это же дополнительные финансовые затраты. Надо понимать, что любая озеленённая территория достаточно дорогая. Никто, кроме городских властей, не может справиться с содержанием озелененной территории – это же и освещение, и скамейки, и тропы, и много чего другого».

Что получит Минск

Главный вопрос, по мнению Корзуна, в экономической выгоде проекта «А-100 Девелопмент» для Минска. Активист считает проект расточительным: «Когда были споры вокруг застройки Осмоловки, нам говорили: городу очень сложно иметь на иждивении двухэтажные дома в центре – они не дают того дохода, который Минск должен получать с земли в центре. Нас обвиняли в нерадивости. Но здесь происходит то же самое. «А-100 Девелопмент» собирается построить в центре города не многофункциональный комплекс с жилищной и общественной застройкой, а фактически будет построен 6-этажный закрытый элитный спальный спальник за забором. То есть застройка на 6,76 гектарах, из которых только 10%, будут нести общественную нагрузку. А что получает город? Только налог с коммунальных платежей. Саму «коммуналку» получает Министерство ЖКХ. То есть большую часть денег будет получать республиканский бюджет, а не городской. Также можно построить и в Сухарево, и в Малиновке, и в Барановичах или Столбцах».

Городской лесничий говорит, что «А-100 Девелопмент», если хотела построить жилищный комплекс, могла бы создать вокруг него кафе, магазины и галереи. Но выходит, что огромная территория в центре Минска остается доступной только для людей с чип-ключом. «Вся территория жилищного комплекса будет обнесена забором, куда будет запрещен вход гражданам. Фактически забор будет ограждать территорию от доступа плебса, который люди, купившие там квартиры, не захотят видеть», – говорит Игорь.

Общественную инфраструктуру построят только на территории новой улицы, которая пройдет через бывшее троллейбусное депо – от нынешней улицы Красной до Козлова, примерно 250 метров.

Комментарий «А-100 Девелопмент»

Представительница «А-100 Девелопмент» Александра сказала, что пока что компания не дает комментариев по поводу проекта застройки, потому что он еще не завершен и не согласован с городскими властями. «Если проект будет утвержден, мы объявим об этом публично», – пообещала Александра.

«А-100 Девелопмент» входит в состав группы компаний «А-100», владельцем которой является бизнесмен Александр Центер. Группа компаний обладает единственной крупной сетью АЗС с беларуским частным капиталом – А-100.

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Теги: Минск
 
 
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Компания «А-100 Девелопмент» планирует построить закрытый элитный жилищный комплекс на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка №1. Проект застройки еще...
 
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